С БРИКСом по жизни

23 октября президент России Владимир Путин провел в Казани саммит БРИКС, с которого, рассказывает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, поступило множество новостей. Но интрига двусторонних встреч, как всегда, оказалась богаче.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иногда следует просто склонить голову

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Иногда следует просто склонить голову

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Следует сказать, что с утра пытка гостей чак-чаком в аэропорту Казани продолжилась, беспощадно начавшись накануне. Президент Азербайджана Ильхам Алиев попробовал культовый продукт первой необходимости, поискал глазами кого-то позади себя и неожиданно отдал оставшийся у него в руке кусок чак-чака одному из своих подчиненных. Похоже, на исследование. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш делал вид, что пробует чак-чак, но на, не стану скрывать, заискивающий вопрос главы Республики Татарстан Рустама Минниханова: «Вкусно?» предпочитал не реагировать.

— Ты меня угощаешь тем, что мне есть нельзя! — выговаривал президент Белоруссии Александр Лукашенко господину Минниханову.

— Почему? — изумлялся тот.

— Ты худенький, а мне нельзя,— не скрывал господин Лукашенко, которому, впрочем, терять уже, судя по всему, нечего.

Зато все вопросы сняла, я считаю, одна из высокопоставленных участниц, представляющая женский саммит БРИКС. Ей дали попробовать чак-чак, она остановилась и еще минут пять не спеша доедала весь свой большой кусок, что ей достался, так что я лично опасался, как бы не встал он у нее в горле: очень уж хрустело все вокруг. Впрочем, вот именно такой гость был, без сомнения, самым долгожданным в Казани.

Тем временем в зал, где должны были собираться участники переговоров в узком составе, пока пришел только министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он сидел в кресле, безучастный, казалось, ко всему внешнему миру, за который он отвечает на этом саммите. Его не заинтересовало появление российских коллег, то есть вице-премьера Алексея Оверчука, замглавы администрации президента России Максима Орешкина, главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной… Но стоило через четверть часа появиться в зале коллегам Сергея Лаврова из Египта, например,— и он без колебаний встал и направился к ним работать. При этом никто из российских коллег, кроме него, с места не двинулся.

Через пару минут из компании, которую образовал вокруг себя господин Лавров, послышался громкий смех. Потом он перешел в зону бразильской делегации. Теперь смеялись уже там. То же случилось с членами делегации ОАЭ. Сергей Лавров, можно сказать, вдохновенно работал «на разогреве».

Только он снова присел, по всем признакам сделав свое дело, как мимо прошел министр иностранных дел Китая Ван И. Нет, для полноты коллекции нужно было посмеяться и вместе с ним. Но я даже удивился, что Ван И начал хохотать на весь зал уже через минуту.

Саммит между тем начали без опозданий, и через пару минут в зал уже зашли, неожиданно для многих, лидеры стран БРИКС. Узок был их состав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Ирана вырвался из международной изоляции

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Ирана вырвался из международной изоляции

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Путин, который вел заседание, предложил обсудить выполнение «двух важных решений предыдущего саммита, в Йоханнесбурге. Во-первых, имеется в виду углубление финансового взаимодействия в рамках БРИКС. Другой, не менее важный вопрос,— о дальнейшем расширении нашего объединения. Безусловно, игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС (другими словами, хотят вступить.— А. К.) было бы неправильно,— рассказывал господин Путин.— В той или иной форме такое стремление выразили уже более 30 государств».

В общем, уже понятно, что линейного расширения БРИКС не будет. Безразмерная организация станет менее управляемой, в ней будет сложно принимать консолидированные решения и т. д. Но:

— В Йоханнесбурге мы условились разработать модальности и категории государств-партнеров нашего объединения,— продолжил российский президент,— и сформировать список стран на получение такого статуса. Решение на этот счет важно отразить в Казанской декларации.

На самом деле речь идет о том, как за несколько минут до этого пояснил появившейся в зале помощник президента Юрий Ушаков, что тринадцать государств получат статус приглашенных участников, и это получится своего рода фильтр, как выразился господин Ушаков, через который будет происходить расширение организации.

Примерно это раньше на факультете журналистики называлось творческим конкурсом. Страны—участницы объединения, видимо, очень уверены в себе, если, не сомневаясь, ставят коллег в очередь на членство в организации.

— А что же про углубление финансового сотрудничества? — спросил я у Юрия Ушакова.— Очевидно, что общая валюта не обсуждается. А какая тогда?

— Кое-что можно частично ждать сегодня,— обнадеживающе кивнул господин Ушаков.— Но эти вопросы — такие… чувствительные. Закрытые! Совсем… Некоторые наши коллеги с резервом относятся к обсуждению этих вопросов публично.

— Я смотрю, и вы тоже,— предположил я.

— Да,— согласился Юрий Ушаков,— я один из некоторых коллег.

— Деньги, что ли, любят тишину? — уточнил я.

— О да, вот именно это! — обрадовался господин Ушаков.— Так и будем отвечать! Так и будем работать. Главное, чтобы их было больше, а не меньше.

На заседании в расширенном составе Владимир Путин выступил с расширенной речью.

Президент России раскритиковал развитые страны (значит ли это, что страны БРИКС к ним не относятся?) за то, что «продолжается хронический рост долговой нагрузки, расширяется практика односторонних санкций (это, убежден Владимир Путин, усиливает кризисный потенциал в мире, да и просто, видимо, нехорошо это.— А. К.), протекционизма и недобросовестной конкуренции. Как прямой результат идет фрагментация международной торговли, рынка прямых инвестиций».

Казалось, он вот-вот начнет сочувствовать тому драматическому обстоятельству, что толку от односторонних санкций — ну просто никаких.

Зато экономики стран БРИКС демонстрируют «устойчивость благодаря ответственной макроэкономической и кредитно-финансовой политике». Господин Путин предложил создать новейшую инвестиционную платформу БРИКС (Новый банк развития Дилмы Руссефф все-таки, видимо, не устраивает коллег). Кроме того, российский президент предложил организовать Зерновую биржу БРИКС (некоторым производителям зерна будет, очевидно, больно узнать об этом) — «для формирования справедливых и предсказуемых цен».

— Видим целесообразность создания отдельной платформы БРИКС по драгоценным металлам, а также по алмазам, ведь этот рынок сильно зарегулирован различными торговыми барьерами в обход универсальной схемы сертификации Кимберлийского процесса.— Владимир Путин старается, судя по всему, использовать несокрушимые возможности таких стран, как Китай, Бразилия и ЮАР (в деле, например, добычи алмазов, которые тоже сейчас являются объектом санкционного давления),— а чего и в самом деле не использовать?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перед церемонией фотографирования некоторые члены делегаций тренировали фотографов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Перед церемонией фотографирования некоторые члены делегаций тренировали фотографов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Выступили все лидеры стран.

Ну разве мог президент Ирана Масуд Пезешкиан не сказать о том, что БРИКС не может «зависеть от западных систем расчетов» и что «Это будет угроза. Может быть, не сегодня, но завтра!»?

Конечно, такие страны, как Иран, уже являются проблемными в БРИКС для таких более или менее спокойных государств, как, например, КНР и Индия (им хватает проблем и в отношениях друг с другом). Но уже ничего не изменить. Успели еще раньше расширить БРИКС до размеров Ирана включительно.

— Углубление войны и насилия в Ливане и Палестине — это лишь игнорирование мнения людей,— продолжал иранский президент,— которые всего лишь хотят создать государство на земле своих предков.

Впрочем, в этом с ним согласны, судя по всему, все участники саммита.

Позже, на двусторонней встрече, этот человек не мог скрыть своей радости оттого, что Иран больше не одинок.

— Все санкции, которые введут против нас США, мы сможем нейтрализовать! — успокаивал он Владимира Путина.

Но мне казалось, тень беспокойства на челе Владимира Путина не исчезла, хоть и чего было теперь, после этих слов, давайте говорить прямо, беспокоиться?

Когда закончилось заседание в расширенном составе, вице-премьер Александр Новак, желая, видимо, порадовать Владимира Путина, преподнес ему фейковую купюру БРИКС, публично забракованную экспертами недели три уже назад. Эльвира Набиуллина, которой господин Путин, изучив купюру, отдал ее со словами «К уничтожению!», покривила губы. Нет, ее это не воодушевило даже в качестве шутки.

Вечером на торжественный прием и на завтрашнее заседание BRICS Plus/Outreach продолжали прибывать лидеры разных стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Киргизии Садыр Жапаров… Садились кучно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Индии претендует на особую близость с президентом ОАЭ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Индии претендует на особую близость с президентом ОАЭ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Я был уже даже не уверен, что на всех хватит яйцеподобных окатышей чак-чака. Но нет, запасы оказывались неистощимыми. Тем более что Рустам Минниханов к концу второго дня перестал пробовать чак-чак вместе с гостями, приземляющимися на его голову. По-человечески его можно было понять.

Прилетел и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Мы в казанском выставочном центре «Экспо» в это время как раз уже шли на его двустороннюю встречу с Владимиром Путиным. Тут и стало известно, что в одном турецком городе, примыкающем к Анкаре, на заводе (аэрокосмическое предприятие TUSAS.— “Ъ”), который делает в том числе беспилотники (и, по некоторым данным, передает их Украине), именно в это время произошел теракт. Прозвучал взрыв, погибли люди. Знакомый турецкий журналист рассказал, что город называется, между прочим, Казань.

— Это, конечно, месседж,— повторял турецкий журналист, но затруднялся объяснить, какой именно.

Ожидание встречи на просторах «Экспо» не было долгим. Самое время сказать, что организацию саммита здесь я бы рискнул признать эталонной. Город справился с непосильной, казалось, для него задачей образцово. «Экспо», можно сказать, примыкает к международному аэропорту, так что добраться сюда можно, например, на аэроэкспрессе, никому не создавая помех и при этом не впадая в депрессивную зависимость от бесконечных кортежей в городе.

А в самом выставочном комплексе — простор и все для людей. Продумана вся логистика (ну да, не работает решающий эскалатор с первого на второй этаж в центре зала, но это только потому, что многие пользователи не понимали, почему они не могут спуститься по эскалатору, который поднимается, притом что эскалатор, который спускался, находился в пятидесяти метрах; и в итоге, чтобы никого не смущать, оба эскалатора выключили, и по ним все спускались и поднимались как по лестнице). Просторные переговорные и залы ожидания (именно залы). В бескрайнем пресс-центре, где сосредоточились сотни журналистов, всегда можно было найти свободное место. Столовые и рестораны без очередей… Я вам точно говорю: так пока не могут организовать мероприятие ни Владивосток, ни Санкт-Петербург, ни Москва.

Начало встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана выглядело странным: президент Турции вышел к Владимиру Путину и своевременно остановился у турецкого флага. К российскому флагу должен был подтянуться и российский президент. Но его не было еще примерно полминуты, и турецкий президент маялся в одиночестве на виду у фотокорреспондентов. Комфортно ему не было.

Когда Владимир Путин появился, они поздоровались и сели за стол, где их ждала самая крупная российская делегация за время всех двусторонних встреч, что были за эти два дня у президента России,— и российский президент выразил соболезнование в связи с терактом в турецкой Казани и добавил:

— Мы осуждаем любые проявления в таком роде, чем бы они ни были вызваны.

Хотелось ясности. Какими бы благородными, что ли, причинами? Что-то еще? Владимир Путин не мог случайно произнести эти слова. И они, судя по всему, были адресованы не Реджепу Тайипу Эрдогану. А возможно, Рабочей партии Курдистана, члены которой, по некоторым данным, могли совершить теракт. Впрочем, это, разумеется, предположения, но небезосновательные, учитывая ассортимент продукции, который был представлен на взорванном предприятии.

«Рядовой состав», то есть члены делегаций, до того как вошли два лидера, увиделись друг с другом как родные. Похоже, самым желанным гостем здесь был глава «Росатома» Алексей Лихачев. Собственно говоря, сразу после слов соболезнования Владимир Путин и рассказал, что на турецкой станции Akkuyu, которую строит «Росатом», работы идут на всех четырех строящихся энергоблоках круглосуточно. Эту информацию следовало считать обнадеживающей: были сведения, что работы осложнены из-за санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены российской делегации на расширенном заседании темнели лицом: шел к концу второй час

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Члены российской делегации на расширенном заседании темнели лицом: шел к концу второй час

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Переговоры продолжались дольше, чем предполагалось. Видимо, было о чем. Публичная часть их, впрочем, прервалась после того, как Реджеп Тайип Эрдоган начал рассказывать, что Турция и Россия активно ищут способы решить проблемы взаимных платежей. Да, здесь опять, очевидно, нужна была тишина, которую не смогли и не захотели бы гарантировать журналисты.

Остается сказать, что я с удовлетворением, хоть и мрачным, увидел, что поздним вечером каждого гостя, возвращающегося на «Экспо» после двусторонних встреч или из отеля на торжественный прием от имени Владимира Путина, встречает опять Рустам Минниханов. Ведь где он, там и чак-чак.

Но нет, на этот раз чак-чак был, видимо, где-то дальше. Скорее всего, уже на столах. А к ним лидеров стран провожал уже сам Владимир Путин. И только сейчас, когда все эти люди, один за другим, подъезжали ко входу и подходили к нему по очереди, я начинал понимать, что Казань переживает какой-то и в самом деле грандиозный саммит. Ну они только собирались все вместе часа полтора. Захотелось хоть что-то уже перекусить.

Да хоть чак-чак.

Андрей Колесников, Казань