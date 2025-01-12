Шольц поддержал планы Трампа встретиться с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал планы избранного президента США встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По словам канцлера, Германия намерена оставаться крупнейшим сторонником Украины. При этом он подчеркнул, что конфликт должен завершиться при возможных переговорах.
Олаф Шольц
Фото: Liesa Johannssen / Reuters
«В таком отношении это неплохая новость, если американский президент и российский президент хотят встретиться»,— сказал господин Шольц, его слова приводит агентствоTagesschau.
О готовности к встрече заявляли как Дональд Трамп, так и Владимир Путин. 7 января избранный президент США назвал неуместными возможные контакты с президентом России до своей инаугурации. Она пройдет 20 января. Швейцария заявила о готовности организовать и принять встречу двух президентов.
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