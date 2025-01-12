Шольц поддержал планы Трампа встретиться с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал планы избранного президента США встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По словам канцлера, Германия намерена оставаться крупнейшим сторонником Украины. При этом он подчеркнул, что конфликт должен завершиться при возможных переговорах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олаф Шольц

Фото: Liesa Johannssen / Reuters Олаф Шольц

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

«В таком отношении это неплохая новость, если американский президент и российский президент хотят встретиться»,— сказал господин Шольц, его слова приводит агентствоTagesschau.

О готовности к встрече заявляли как Дональд Трамп, так и Владимир Путин. 7 января избранный президент США назвал неуместными возможные контакты с президентом России до своей инаугурации. Она пройдет 20 января. Швейцария заявила о готовности организовать и принять встречу двух президентов.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Украинский мир поспешает медленно».