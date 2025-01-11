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Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу

Аэропорты Казани и Нижнекамска (Бегишево) в 19:20 по московскому времени возобновили работу после второго за сутки временного закрытия. Казанский аэропорт не работал более 4 часов, Бегишево — около 3 часов сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения на прием и отправление самолетов в Казани действовали с 15:05, в Нижнекамске — с 16:30 по московскому времени.

Аэропорты закрывали второй раз за сутки. Ранее ограничения вводились утром и были сняты в 08:30 по московскому времени. За это время два рейса, направлявшихся в Казань, были перенаправлены в аэропорт Уфы.

Кроме того, в это время МЧС предупредило жителей Татарстана об угрозе атаки беспилотников. На момент публикации дан отбой атаки.

Анар Зейналов

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