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МЧС предупредило жителей Татарстана об угрозе атаки беспилотников

МЧС России сообщило об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в Татарстане. Соответствующее оповещение было отправлено через мобильное приложение «МЧС России».

В предупреждении уточняется, что жителям рекомендуется не покидать свои дома без необходимости и соблюдать меры предосторожности. «Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами. По возможности оставайтесь дома, не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Ранее в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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