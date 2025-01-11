МЧС предупредило жителей Татарстана об угрозе атаки беспилотников

МЧС России сообщило об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в Татарстане. Соответствующее оповещение было отправлено через мобильное приложение «МЧС России».

В предупреждении уточняется, что жителям рекомендуется не покидать свои дома без необходимости и соблюдать меры предосторожности. «Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами. По возможности оставайтесь дома, не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Ранее в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.