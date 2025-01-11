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Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу после временного закрытия

Сегодня в 08:30 по московскому времени аэропорты Казани, Нижнекамска и Ульяновска возобновили прием и отправку рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Во время действия утренних ограничений, введенных для обеспечения безопасности полетов, два самолета, следовавших в Казань, были перенаправлены в аэропорт Уфы.

О введении ограничений Росавиация сообщила в 08:00 по московскому времени. В то же время нижнекамский аэропорт временно не принимал и не отправлял авиарейсы с 05:45 московскому времени.

Ранее сообщалось, что на фоне ограничений в международном аэропорту «Казань» наблюдаются задержки более 20 рейсов.

Анар Зейналов

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