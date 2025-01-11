В аэропорту Ижевска ограничили прием и отправку самолетов

Международный аэропорт Ижевска с 17:40 мск прекратил принимать и отправлять самолеты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Он уточнил, что цель ограничений — обеспечить безопасность полетов воздушных судов.

Ижевский аэропорт стал шестой воздушной гаванью, которая приостановила работу сегодня, 11 января. Ранее принимать рейсы прекращали аэропорты Казани, Ульяновска, Самары и Саратова. В Казани, Самаре и Нижнекамске ограничения действуют до сих пор. МЧС Татарстана предупредило жителей об угрозе атаки беспилотников.

Первые ограничения были введены в 8:00 мск. Незадолго до этого Минобороны сообщило о 85 уничтоженных за ночь беспилотниках. Атакам подверглись Тамбовская, Воронежская, Белгородская и Курская области, Краснодарский край и Крым.