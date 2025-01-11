Аэропорт Нижнекамска снова приостановил работу

Международный аэропорт Бегишево им. Н. В. Лемаева в городе Нижнекамске с 16:30 мск не принимает и не отправляет самолеты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Сегодня, 11 января, сразу пять российских аэропортов временно приостанавливали работу. В самом Нижнекамске ограничения на полеты вводятся уже второй раз. Также принимать рейсы прекращали аэропорты Казани, Ульяновска, Самары и Саратова. В Казани, Ульяновске и Самаре ограничения действуют до сих пор.

Первые ограничения были введены в 8:00 мск. Незадолго до этого Минобороны сообщило о 85 уничтоженных за ночь беспилотниках. Атакам подверглись Тамбовская, Воронежская, Белгородская и Курская области, Краснодарский край и Крым.