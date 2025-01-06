Мазут в разливе

В Севастополе выявили повторное загрязнение мазутом пляжей в разных районах города. Это локальные выбросы, их оперативно ликвидируют, заявил губернатор Михаил Развожаев. И вновь заверил, что массового загрязнения береговой линии не обнаружено. В субботу, 4 января, в Севастополе ввели режим ЧС. К вечеру того же дня власти сообщали, что из 27 официальных пляжей мазутные пятна обнаружили на восьми. К воскресенью их очистили, всего было собрано более 80 тонн загрязненного грунта. В Краснодарском крае убрали порядка 102 тыс. тонн загрязненного песка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Оперштаб Кубани сообщил о спасении свыше 5 тыс. птиц и объявил об открытии нового центра по их адаптации. Правда, волонтеры узнают об этом от журналистов, поделилась с “Ъ FM” москвичка София, она помогает очищать песок и птиц в Анапе: «Пока такой информации не было. Вообще, люди расселяют птиц по своим домам, мест не хватает, а птиц очень много. За вчерашнюю смену привезли около 300 птиц. История не очень приятная произошла: вчера выпустили в море 160 птиц, где передержка была, сегодня 160 птиц мертвых и нашли там, где и выпустили. У них не выделяется секреция, пока у них не пройдет первая линька, и они тонут.

С мазутом на пляже люди работают без экипировки, без масок, без респираторов, дышать невозможно. Смывает мешки в море, потому что нет никакого транспорта, чтобы их вывозить с пляжа. Плюс сейчас постоянные шторма. Вчера волна достигала 2,5 м. Если сейчас ничего не сделать, будет все намного хуже. Мазут дошел до Севастополя, и птичек начали находить в Грузии в мазуте».

В воскресенье экологи опубликовали спутниковые снимки, судя по которым пленка мазута появилась у побережья Феодосии, Алушты и Судака. Нефтяные пятна также фиксируют у Центрального пляжа в Анапе. Последние аналогичные кадры были сделаны 31 декабря, на них хорошо видно, что из танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, продолжал вытекать мазут. На новых снимках этого нет.

Либо топливо закончилось, либо были проведены какие-то мероприятия по его откачке, объясняет эколог Георгий Каваносян: «Мазут тонет. То, что мы видим на радиолокационных снимках, это пленка на поверхности. Мы не можем вглубь воды посмотреть этим методом, поэтому всегда сохраняется вероятность, что излив продолжается под водой. Скорее всего, нет, но нужно оставить вероятность небольшую и на это. И нужно понимать, что эти снимки не показывают всего загрязнения. Мы сделали опыты на пляже и выяснили, что при 25 градусах этот мазут начинает всплывать. При температурах сегодня он застывает, превращается в сгустки, которые выбрасывает штормами. Но при 25 градусах мазут снова станет жидким и опять потечет на пляжи, как было в первые дни.

С пляжей, конечно, к сезону можно убрать, но для работ на дне у нас нет методики, потому что никто этого еще не делал. Предлагают использовать тралы, дренажные насосы с фильтрами. Какую методику выберут, я не могу сказать, но я точно знаю, что у нас времени до лета».

Специалисты «Морспасслужбы» сообщали, что технологий по удалению «тяжелого» мазута из толщи воды нет. Поэтому основной способ — физический сбор выброшенного волнами нефтепродукта с береговой линии. После крушения танкеров в Черном море эксперты обнаружили тела 32 дельфинов, рассказали в центре «Дельфа». Их гибель связывают с разливом мазута и не исключают, что в ближайшие месяцы число пострадавших млекопитающих может вырасти.

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Екатерина Вихарева