За ночь сбили 85 БПЛА над шестью российскими регионами и Черным морем

За прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 31 БПЛА над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны. По его данным, по 16 беспилотников сбили над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 — над акваторией Азовского моря, 4 — над Белгородской областью. Еще два БПЛА перехвачены над Тамбовской областью, по одному сбили над Крымом и Курской областью.

В Тамбовской области беспилотники врезались в два жилых дома, в результате были ранены несколько человек, их точное число неизвестно. У обоих строений повреждены фасады. В Белгородской области из-за падения обломков БПЛА в поселке Майский в трех частных домах выбило окна. В Воронежской области обошлось без пострадавших и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.