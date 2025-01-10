Над Черным морем, Белгородской и Курской областями сбили семь дронов ВСУ

Министерство обороны России сообщило об уничтожении в течение двух часов семи украинских беспилотников в разных регионах страны.

В ведомстве уточнили, что с 20:00 до 22:00 мск средства ПВО уничтожили четыре беспилотника над Черным морем. Два аппарата были сбиты над Белгородской областью, а один — над Курской.

В Минобороны отметили, что все действия проводились в рамках дежурных мероприятий по защите воздушного пространства страны.