Пентагон не подтвердил атаку хуситов на авианосец США USS Harry Truman

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх не подтвердила, что йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удар по авианосцу ВМС США USS Harry S. Truman. Об атаке на судно хуситы заявили накануне.

«Опять, что касается хуситов, я действительно шокирована их дезинформацией об ударе по нашим кораблям в регионе. Атак на наши корабли не было»,— сказала госпожа Сингх на брифинге (цитата по ТАСС).

10 января хуситы сообщили, что повторно атаковали американский авианосец и несколько сопровождавших его военных кораблей в Красном море. Представитель движения Яхья Сария говорил, что удар нанесли крылатыми ракетами и БПЛА.

Хуситы поддерживают палестинское движение «Хамас», которое с октября 2023 года воюет с Израилем, и атакуют суда стран, поддерживающих израильскую сторону. С января 2024-го США и их союзники стали наносить ответные удары по позициям хуситов.

О развитии конфликта на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Большая ближневосточная волна».