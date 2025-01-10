Хуситы заявили о новом ударе по американскому авианосцу USS Harry Truman

Йеменские хуситы (движение «Ансар Аллах») снова атаковали американский авианосец USS Harry S. Truman и несколько сопровождавших его военных кораблей. Как сообщил представитель движения Яхья Сария, по кораблям и авианосцу ударили крылатыми ракетами и беспилотниками. Ранее об ударе по авианосцу хуситы сообщали 6 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yara Nardi / Reuters Фото: Yara Nardi / Reuters

Господин Сария заявил, что удар по американскому авианосцу предотвратил «новое воздушное нападение» на Йемен с него. Он также сообщил об ударах по Тель-Авиву тремя беспилотниками.

Вскоре после заявления представителя хуситов пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах израильских ВВС по военным объектам хуситов на западном побережье и в глубине Йемена. Среди пораженных целей, как уточняет ЦАХАЛ, объекты на территории электростанции Хизаз. По утверждению израильской стороны, эта электростанция является центральным источником энергии для обеспечения ресурсов хуситов.

28 декабря «Ансар Аллах» заявило о ракетном ударе по израильской авиабазе Неватим в пустыне Негев. Яхья Сария сообщал, что движение использовало гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2» для удара по базе. 27 декабря хуситы атаковали аэропорт Тель-Авива.

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