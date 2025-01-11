На Кубани вдвое выросло число погибших после разлива мазута дельфинов

В Краснодарском крае нашли около 60 дельфинов, чья гибель может быть связана с разливом мазута из-за крушения танкеров в Черном море. Об этом заявила директор научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей.

На прошлой неделе сообщалось о гибели 32 дельфинов. «Количество погибших увеличивается, (найдено.— "Ъ") около 60 погибших после разлива мазута»,— рассказала ТАСС госпожа Белей.

Она добавила, что погибших дельфинов обнаружили в Анапе, Новороссийске, Геленджике. Несколько тел китообразных были найдены в Туапсинском районе, одно — в Сочи.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря из-за шторма. ЧП привело к загрязнению воды и береговой линии в Краснодарском крае, нефтепродукты также достигли Крыма. Президент Владимир Путин назвал крушение танкеров одним из самых серьезных вызовов в области экологии, с которым столкнулась Россия за последние годы. Он раскритиковал работу профильных ведомств по ликвидации последствий ЧП.

Подробности — в материале «Ъ» «Мазут виден из Москвы».