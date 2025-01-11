В Анапе запущена система оповещения в связи с работой ПВО

Мэрия Анапы сообщила, что в городе запущена система оповещения в связи с работой ПВО. Жителей призвали не выходить на улицу и укрыться в помещениях без окон.

Сегодня, 11 января, ночью были уничтожены несколько беспилотников над Воронежской областью. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

Краснодарский край в последний раз подвергался атаке БПЛА вчера, 10 января. Над территорией региона сбили два дрона, обошлось без жертв и последствий на земле.