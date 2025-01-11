В Воронежской области сбили несколько БПЛА

Силы ПВО и средства РЭБ уничтожили несколько БПЛА в Воронеже и еще в двух районах Воронежской области, сообщил в Telegram губернатор Александр Гусев. По его словам, пострадавших и разрушений на земле нет. В регионе объявлена опасность атаки БПЛА.

В прошлый раз область подверглась атаке беспилотников вчера, 10 января. Над территорией региона были сбиты четыре БПЛА. В результате в здании местного предприятия выбило стекла, помимо этого повреждения получил частный дом. Также обошлось без жертв.