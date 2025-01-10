Над шестью регионами России и Азовским морем сбили 40 беспилотников

Минобороны сообщило, что в ночь на 10 января средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 беспилотников над шестью российскими регионами и акваторией Азовского моря. Над Ростовской областью было сбито 16 дронов, по четыре беспилотника — над Курской и Воронежской областями, три — над Брянской областью, два — над Краснодарским краем, один — над Белгородской областью и десять над Азовским морем.

О массированной атаке беспилотников в Ростовской области сообщал губернатор региона Юрий Слюсарь. Согласно предварительной информации, пострадавших нет. При атаке FPV-дронов в селе Чалтырь загорелся дом, в селе Крым пожар возник на одном из предприятий. В результате падения обломков беспилотника в хуторе Крюков Куйбышевского района также зафиксированы повреждения нескольких строений.

В Воронежской области в результате атаки никто не пострадал, передавал глава региона Александр Гусев. По его словам, в здании местного предприятия выбиты стекла. Также повреждены окна частного дома и посечен забор на участке.

В ночь на 9 января средства ПВО уничтожили девять беспилотников над территорией Краснодарского края, сообщало Минобороны. Еще пять БПЛА сбили над Белгородской областью и один — над Брянской областью.