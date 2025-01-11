Хинштейн: в Курской области с августа 2024 года пропали почти 1,2 тыс. человек

С августа 2024 года в полицию подали почти 1,2 тыс. заявлений на розыск жителей Курской области, 240 людей найдено. Об этом сообщил в Telegram врио губернатора региона Александр Хинштейн. Так он прокомментировал публикацию омбудсменом Татьяной Москальковой списка из 517 разыскиваемых в области граждан.

Господин Хинштейн пояснил, что перечень был составлен «исключительно по заявительному принципу». «Если родственники и близкие пропавших к ней не обращались — эти имена в ее список не попадают... В полицию же (с начала августа по 10 января) поступило заявлений на розыск вдвое больше людей: 1174. Из них 240 уже разыскано»,— рассказал он.

Врио губернатора добавил, что к поиску людей помимо уполномоченного по правам человека и МВД привлечены МИД, Российский Красный Крест (РКК), правительство Курской области, а также волонтеры и правозащитники.

Госпожа Москалькова опубликовала список 9 января. В тот же день ей стали поступать обращения от граждан, которые просили дополнить перечень и указали на неточности. На следующий день омбудсмен пояснила, что если чьи-то фамилии в списке не фигурируют — «это не означает, что человека никто не ищет».

Бои с ВСУ в Курской области длятся с 6 августа 2024 года. По данным РКК, с начала боевых действий на территории региона организация получила более 6 тыс. заявок на розыск пропавших. При этом удалось узнать судьбу или восстановить связь более чем с 1,2 тыс. жителей.