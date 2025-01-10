Москалькова прокомментировала неточности в списке пропавших в Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что после публикации списка разыскиваемых жителей приграничья ей начали поступать обращения от граждан, общественных и волонтерских организаций. Люди просили дополнить список и указывали на неточности, пояснила омбудсмен. Волонтер и блогер Роман Алехин, комментируя список, говорил, что он составлен «на отвяжись», чтобы «засветиться в повестке».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Госпожа Москалькова в посте в Telegram отметила, что работа уполномоченного по правам человека «не подменяет собой деятельность других ведомств», которые занимаются поиском пропавших людей. «Знаю, что база пропавших жителей УМВД по Курской области значительно больше, чем количество лиц, обратившихся ко мне. И, если чьи-то фамилии в опубликованном мной списке не фигурируют — это отнюдь не означает, что человека никто не ищет»,— подчеркнула она.

Омбудсмен опубликовала список 9 января, сообщив, что в нем содержатся данные 517 человек, разыскиваемых на территории Курской области после атаки ВСУ на регион в начале августа. При этом в части пунктов списка нет точной информации или указаны данные не самых пропавших, а тех, кто их разыскивает. Например, там можно встретить такие формулировки «Девочка», «Гражданин Белоруссии», «мать Клименко С. Н.», «жители села Гуево» (без указания количества) и др. Блогер Роман Алехин, участвующий в поисках пропавших в регионе, назвал список «странным». «Настолько странный, что задаешься вопросом: а реально людей кто-то собирается разыскивать и вообще кто-то интересуется суджанами или просто надо что-то сделать на отвяжись, чтобы засветиться в повестке?» — написал он.

О поиске пропавших без вести в результате российского украинского конфликта — читайте в интервью главы делегации МККК в РФ Бориса Мишеля.

Полина Мотызлевская