Помощь от РКК с начала августа получили более 130 тыс. жителей Курской области

Председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук сообщил, что с августа 2024 года помощь от организации получили более 130 тыс. жителей Курской области. Общий размер помощи жителям региона почти достиг 500 млн руб. С августа волонтеры РКК направили в регион более 400 тонн гуманитарной помощи.

Данные за пять месяцев работы РКК в Курской области господин Савчук представил на встрече с исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном. Из поста главы организации в Telegram-канале следует, что на встрече обсуждалась гуманитарная помощь эвакуированным жителям региона и психосоциальная поддержка жителей.

15 августа Павел Савчук в разговоре с «Ъ» сообщал, что на тот момент гуманитарную помощь от РКК в Курской области получили более 4,5 тыс. человек. Психологическую — более 5,5 тыс. человек. Тогда сотрудникам РКК удалось собрать для помощи жителям региона более 48 млн руб. В эту сумму не входили денежные средства из бюджета Международного комитета Красного Креста.

В Курской области действуют 29 отделений РКК. Волонтеры организации занимаются передачей жителям продуктовых и гигиенических наборов, сертификатов в аптеку и магазины одежды, оказывают психологическую помощь. Всего в регионе работают 50 волонтеров-психологов.

Полина Мотызлевская