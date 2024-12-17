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Коммерсантъ FM
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Помощь от РКК с начала августа получили более 130 тыс. жителей Курской области

Председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук сообщил, что с августа 2024 года помощь от организации получили более 130 тыс. жителей Курской области. Общий размер помощи жителям региона почти достиг 500 млн руб. С августа волонтеры РКК направили в регион более 400 тонн гуманитарной помощи.

Данные за пять месяцев работы РКК в Курской области господин Савчук представил на встрече с исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном. Из поста главы организации в Telegram-канале следует, что на встрече обсуждалась гуманитарная помощь эвакуированным жителям региона и психосоциальная поддержка жителей.

15 августа Павел Савчук в разговоре с «Ъ» сообщал, что на тот момент гуманитарную помощь от РКК в Курской области получили более 4,5 тыс. человек. Психологическую — более 5,5 тыс. человек. Тогда сотрудникам РКК удалось собрать для помощи жителям региона более 48 млн руб. В эту сумму не входили денежные средства из бюджета Международного комитета Красного Креста.

В Курской области действуют 29 отделений РКК. Волонтеры организации занимаются передачей жителям продуктовых и гигиенических наборов, сертификатов в аптеку и магазины одежды, оказывают психологическую помощь. Всего в регионе работают 50 волонтеров-психологов.

Полина Мотызлевская

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Фото: ТАСС

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР
На фото: член экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР
На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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