Москалькова опубликовала список из 517 пропавших в Курской области граждан

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об обеспокоенности судьбой пропавших без вести жителей Курской области. Она опубликовала список из 517 разыскиваемых граждан, с которыми родные и близкие не смогли установить связь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно списку, большинство пропавших проживали в Суджанском районе. Обмудсмен оставила контакты для связи с ее аппаратом для тех, кто располагает информацией о судьбе пропавших.

По данным Российского Красного Креста (РКК), с начала боевых действий на территории Курской области в организацию поступило более 6 тыс. заявок на розыск пропавших. При этом удалось узнать судьбу или восстановить связь с 1253 человеками — 982 гражданскими лицами и 271 военнослужащим. Всего помощь от РКК получили более 130 тыс. жителей Курской области.