В Мясниковском районе Ростовской области ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Режим ЧС вводят в границах поврежденных объектов после атаки беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил в Telegram глава Мясниковского района Андрей Торпуджиян.

«Принято постановление администрации Мясниковского района №1 о введении режима чрезвычайной ситуации в границах поврежденных объектов»,— написал господин Торпуджиян. Сколько продлятся ограничения, не уточняется.

Сегодня, 10 января, ночью атаке подверглось село Чалтырь в Мясниковском районе, в результате загорелись частный дом и несколько машин. Также произошел пожар площадью 2 тыс. кв. м на территории склада готовой продукции в селе Крым. О пострадавших не сообщалось. По данным Минобороны, в общей сложности над территорией области уничтожили 16 дронов.