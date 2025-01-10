В ростовском селе ликвидировали открытое горение после атаки беспилотников

В селе Крым Ростовской области ликвидировали открытое горение на промпроизводстве на площади 2 тыс. кв. м, возникшее в результате атаки беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. В селе Чалтырь Мясниковского района был полностью потушен пожар в частном доме. О пострадавших не сообщалось.

«По состоянию на 7:13 в селе Крым ликвидировано открытое горение на промпроизводстве на площади 2 тыс. кв. м. Проводится проливка конструкций. В Чалтыре в 7:35 полная ликвидация пожара»,— сказано в сообщении губернатора в Telegram.

По информации Минобороны, над Ростовской областью в ночь на 10 января средства ПВО уничтожили 16 дронов. Повреждения при атаке также получили несколько строений в хуторе Крюков Куйбышевского района. Всего над российскими регионами и Азовским морем в течение ночи сбили 40 беспилотников.