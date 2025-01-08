Китайские порты закрыли санкции

Китай закрывает ключевые порты для нефтяных танкеров из-за санкций США. Как сообщает Reuters, об ограничениях объявила восточная провинция Шаньдун. В 2024 году она импортировала из России, Ирана и Венесуэлы более 1,7 млн тыс. баррелей нефти в сутки. Агентство указывает, что значительную роль в этом сыграл теневой флот танкеров. Впрочем, сам порт Шаньдун это отрицает. Там заявили, что запрет только ограниченно скажется на независимых нефтеперерабатывающих заводах. Однако отмечается, что сама мера отражает опасения предприятий о том, насколько уходящая администрация Джо Байдена и избранный президент США Дональд Трамп ужесточат санкционную политику.

По оценкам независимого эксперта нефтегазового рынка Дмитрия Лютягина, отгрузка российского топлива в китайских портах может сократиться почти на треть: «Это может быть действительно важным событием на рынке нефти за последнее время, потому что именно эти порты и это побережье являются крупнейшими с точки зрения нефтеперерабатывающей промышленности. Поэтому то, что есть эти предписания портов о том, что они не будут больше обслуживать или принимать теневые суда, это означает, что вырастут транзакционные издержки по доставке. Издержки лягут не на эти нефтеперерабатывающие заводы, а больше на поставщиков нефти. Им придется искать альтернативные варианты разгрузки: там или морем разгружать в так называемый белый флот, или же искать альтернативные порты, куда можно будет разгрузиться, и потом уже по суше довозить сырую нефть до соответствующего региона нефтепереработки.

Насколько могут сократиться российские поставки нефти в Китай? Мы поставляем в Китай порядка 1,2 млн баррелей нефти в сутки, из которых значительная часть, порядка 80%, идет по морю, в ней, естественно, большая часть относится к теневому флоту, потому что мы поставляем не по $60, а по другим расценкам, и, соответственно, эти ограничения, по сути дела, могут замедлить или в какой-то степени сначала прервать поставки в этот именно регион на порядка 400, может быть, 450 тыс. баррелей в сутки. Это достаточно существенный объем, который перераспределить в моменте, наверное, сложно, но возможно. Вопрос опять-таки же будет касаться только этих трансакционных издержек, и кто их на себя должен будет взять. Это проблема, с которой, мне кажется, сейчас столкнутся многие для нас дружественные страны, которые потребляют российскую нефти и нефтепродукты. Все понимают о том, что скоро будет инаугурация Дональда Трампа, а по его риторике понятно, что он нацелен на ужесточение санкционных ограничений, которое, соответственно, грозит уже экономическими убытками для портовых мощностей, соответственно, для экономики этих регионов и стран».

На конец 2024-го в санкционных списках США, Великобритании и Евросоюза было порядка 180 судов, которые перевозили топливо российского происхождения в обход ограничений и с нарушением ценового потолка в $60 за баррель. Из них более 100 танкеров были вынуждены встать на якорь, подсчитывал Bloomberg. Но также нередко подсанкционные танкеры перерегистрируются и продолжают транспортировать нефть, отметил старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович: «Всегда эта, так или иначе, ситуация разрешалась. Либо потом возобновляли закупки нефти через эти танкеры, потому что, допустим, сезонный спрос менялся, и нужно было больше нефти, либо ситуация была на рынке такая, что все-таки подталкивала потребителей к тому, чтобы немножко рискнуть.

И самое интересное, что танкеры, которые находятся в санкционном списке, например, американском, это танкеры, которые потом очень часто перерегистрируются. В санкционном списке находится конкретный танкер с конкретным названием в конкретном реестре конкретного судовладельца. Но в перспективе такой танкер может поменять и название, и реестр, и судовладельца, получить новую страховку и так далее, и в таком уже виде танкер может быть принят покупателем. Опять же, если покупатель готов в текущем моменте рискнуть. Механизм price cap, то есть контроля предельных цен, был введен уже в конце 2022 года. Были случаи, когда кто-то закрывал свои порты, потом снова открывал.

Когда санкции против российской нефти вводятся, косвенные потери выражаются в том, что увеличивается дисконт на российскую нефть в моменте. То есть для того, чтобы эту нефть потом перепродать кому-то еще, чтобы индийцы, скажем, ее купили, еще кто-нибудь, приходится давать больший дисконт, премию покупателю, премию страховщику, премию судовладельцу — всем этим посредникам. Но опять же не кардинально, это будет, может быть, несколько долларов за баррель, это не как в начале, скажем, 2023 года, когда price cap только заработал, там дисконт на российскую нефть мог составлять $30 и больше. Сейчас такого не будет, может быть, $13 было недавно, будет, может быть, $15».

По оценкам аналитиков, российский теневой флот насчитывает более тысячи танкеров. Как сообщило агентство Reuters, до вступления в должность Дональда Трампа администрация Джо Байдена планирует ввести санкции в отношении еще более 100 российских судов, которые перевозят российскую нефть.

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Александра Абанькова