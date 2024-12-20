Страны G7 смотрят в «потолок»

G7 рассматривают вопрос о снижении потолка цены на российскую нефть с $60 до $40 за баррель. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Обсуждается также полный запрет на транспортировку и страхование российских углеводородов. При этом подчеркивается, что решения не приняты и дискуссии продолжаются. Страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть на уровне $60 с 5 февраля 2023 года. России во многих случаях удавалось так или иначе обходить это ограничение. К тому же указом президента запрещено поставлять нефть иностранцам, если в контрактах так или иначе предусматривалось использование механизма предельной стоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Тем не менее нынешние планы западных государств по снижению ценового потолка представляют собой неприятный сигнал, отметил директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов: «Те инициативы, которые сейчас озвучиваются странами "семерки" о понижении ценового потолка на российскую нефть, поставляемую в третьи страны, звучат на самом деле очень тревожно. Почему? Уровень в $60 за баррель оказался в целом приемлемым и комфортным для российского бюджета в той ценовой конфигурации, которая наблюдалась последние два года, то есть тогда, когда мировые котировки колебались где-то в районе $80.

Сейчас ситуация поменялась, мировая цена на нефть пошла вниз. Мы видим, что она составляет $72-73 за баррель. То есть при стоимости в $80 наша нефть действительно продавалась с небольшим превышением ценового потолка. Теперь за вычетом транспортных расходов реальная цена сырья при поставках конечному потребителю в той же Индии на самом деле составляет $59, а не $60+, как это было еще несколько месяцев назад.

Спрос на нефть слабый, а ее предложение растет, и поэтому страны G7 начинают разговоры о том, что для России целесообразно понизить ценовой потолок.

На каком уровне будет это снижение, неясно. При этом если это произойдет, то это станет очередной попыткой оказать давление на доходы российского нефтяного сектора уже в новом контексте».

Несмотря на ограничения, доходы российского бюджета от продажи нефти растут. Только за девять месяцев 2024 года они увеличились в полтора раза и превысили 8 трлн руб., сообщали в Минфине. Не исключено, что лидерам G7 не удастся согласовать новые потолки на нефть из РФ, говорит руководитель проектов компании «Имплемента» Иван Тимонин: «Исходя из текущего состояния баланса мирового рынка, складывается ощущение, что, скорее всего, на текущем этапе странам не удастся договориться об ужесточении ограничений. Основные опасения стран-участниц группы будут связаны с перспективами сокращения предложения российской нефти в результате принятия такого решения.

Мы помним, что и в прошлый раз о целесообразности внедрения меры удалось договориться не сразу, тем более конкретно об уровне цены. Еще большие проблемы возникли с имплементацией решения. В связи с этим, понимая, что спрос и предложение на мировом рынке жидких углеводородов сегодня близки к балансу, создавать дополнительные риски для формирования дефицита сырья, скорее всего, страны-участницы не решатся».

Некоторые эксперты высказывают версию, согласно которой одна из целей пересмотра ценового потолка на российскую нефть — создание сложностей республиканцам для работы в США. Им придется решать множество проблем внутри страны, если нефтяные котировки начнут резко расти. А это, по мнению аналитиков, неизменно произойдет, если поставки российского топлива на мировой рынок сократятся.

Андрей Загорский