ЕС нанес санкционный удар

Застройщик ПИК и авиакомпания Utair попали в новый санкционный список Евросоюза. Совет ЕС утвердил 15-й пакет ограничений против России. В него попала и одна из крупнейших в стране компаний в области микроэлектроники — «Группа Кремний ЭЛ». Кроме того, рестрикции введены против 32 юрлиц, прямо поддерживающих российский ВПК. Это фирмы, которые якобы занимались поставками товаров и технологий двойного назначения. Некоторые из них находятся в третьих странах, в том числе в Китае, Индии, Иране, Сербии и Объединенных Арабских Эмиратах. В Группе ПИК отметили, что ограничения не повлияют на работу компании. Ранее она уже попала в американский черный список, как и Utair.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Евросоюз нанесет более жесткий санкционный удар, только если политическая ситуация заметно ухудшится, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев: «Мы происходящее характеризуем термином "ползучая эскалация", постепенное расширение списков заблокированных лиц, компаний. То, что тут нет никаких революций, можно объяснить тем, что наиболее жесткие меры уже введены.

На самом деле есть и радикальные сценарии, например, полный запрет импорта, но на него пока не идут, потому что радикально не меняется политическая ситуация. Пока в режиме ползучей эскалации американцы более активны: и 21 ноября, и 30 октября был больший объем блокирующих санкций и большее число вторичных санкций в отношении компаний третьих стран, работающих с Россией. В случае ЕС такие расширения есть, но они пока менее значительные».

В Совете ЕС отметили, что новый санкционный пакет нанесет удар по теневому флоту танкеров и ослабит военно-промышленный комплекс. Под ограничения подпали более полусотни судов из третьих стран, они, как утверждается, «являются частью теневого флота» и позволяют обходить потолок цен на нефть. В этих санкциях нет ничего нового, хотя на стоимость перевозки российской нефти они все равно повлияют, отметил ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «В отношении теневого флота сложно что-то придумать, чтобы это как-то навредило России и не навредило им самим. Теневой флот известен весь еще с 2022 года. Это не такая ситуация, что они выявляют новые суда и поэтому добавляют 10-15 судов в новый санкционный пакет.

Вводят ограничения порционно, потому что хотят поддержать токсичность российского флота, чтобы у России постоянно были высокие издержки на перевозку своей нефти. Это и есть изначальная задумка, чтобы Россия много экспортировала, но при этом меньше зарабатывала.

Так как продиктовать, сколько Россия должна зарабатывать, то есть установить некий потолок цены не удалось, они пытаются просто поддерживать высокие издержки. Если санкционные списки танкеров долго не пополняются, стоимость перевозки начинает снижаться, и Россия начинает больше зарабатывать».

В пресс-релизе Совета ЕС говорится, что теперь в Евросоюзе нельзя признавать и исполнять постановления, вынесенные российскими судами. Это нужно для большей защиты европейских компаний от «судебных разбирательств с российскими коллегами». Это формальное решение, которое закрепляет текущее положение дел, считает юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян: «Они это закрепили, но кажется, что это скорее декларативная норма. На самом деле, когда российское лицо переносит спор в российскую юрисдикцию и стремится уйти от сложностей, связанных с ведением спора, исполнением решения в Европе, не то что бы кто-то рассчитывает, что потом пойдет в европейскую страну и будет там исполнять решение.

А разрешение разблокировать остатки денег, которые хранятся в центральных депозитариях ценных бумаг Евросоюза, — это возмещение собственных издержек на ведение судов в России. Скорее всего, речь идет не об их деньгах, а о средствах, которые сгенерированы по замороженным активам. По всей видимости, будет каким-то образом разрешено использовать эти средства для покрытия своих издержек. Может быть, им будет разрешено использовать доходы, сгенерированные по активам, принадлежащим тому лицу, которое ведет против них спор, но это предположение, какая будет норма, мы не знаем».

Всего черный список пополнился 30 компаниями и 54 физлицами. Среди них телеведущая Тина Канделаки, певица Лариса Долина, политолог Тимофей Бордачев и глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. При этом патриарху Кириллу, представителю при ООН Василию Небензе и Олимпийскому комитету России ограничений удалось избежать. За них вступился глава МИД Венгрии Петер Сийярто, о чем он сам сообщил после встречи с дипломатами европейских стран.

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Даниил Бабкин