Ни скважины больше

Джо Байден запретил бурение нефтегазовых скважин на американском шельфе. Дональд Трамп пообещал снять ограничение сразу после инаугурации. Решение действующего президента призвано защитить восточное и западное побережья от возможного вреда экологии, говорится в заявлении Белого дома. Агентство Bloomberg на прошлой неделе сообщало, что запрет коснется бурения скважин на площади свыше 250 млн га на шельфе тихоокеанского и атлантического побережий. Мера существенно усложнит любые попытки избранного президента Дональда Трампа нарастить добычу полезных ископаемых. Это было одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Он заявлял, что новые скважины позволят снизить цены на бензин и электроэнергии в США. А 6 января Трамп назвал запрет Байдена на бурение «абсурдом» и пообещал «немедленно снять».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lee Celano / Reuters Фото: Lee Celano / Reuters

Однако сделать это будет непросто, считает профессор политологии Университета Теннеси в США Андрей Коробков: «Дело в том, что Байден не просто издал исполнительный декрет, который следующему президенту просто отменить, но он привязал его к закону, который был принят еще в 1953 году — "Об охране внешнего континентального шельфа США". И это осложняет работу администрации Трампа в будущем, поскольку, если она попытается отменить этот закон, ясно, что она сразу столкнется с судебными исками, обвинениями ее в том, что она занимается не только исполнительной, но и законодательной деятельностью.

Это может создать весьма серьезные проблемы для Трампа и его администрации. Байден предпринял уже несколько шагов в этом направлении. Он уже резко ограничил поисковые работы в ряде регионов, в том числе и на шельфе, в том числе в Неваде. Он резко ограничил возможность экспорта сжиженного газа из США в страны помимо Канады и Мексики. И он очень четко позиционирует себя как представитель интересов так называемой «зеленой» энергетики, которая получила сотни миллиардов долларов в субсидиях от администрации демократов за последние четыре года».

Как отмечало агентство Reuters, одним из первых решений Дональда Трампа после вступления в должность может стать упрощение процедуры выдачи лицензий на бурение и разрешений на экспорт СПГ. А в конце 2024 года Трамп пригрозил Евросоюзу, что введет пошлины на их товары, если страны содружества не нарастят закупки американской нефти и газа. Тогда он отмечал, что торговый дефицит в отношения ЕС и США составляет $300 млрд.

Однако решение Байдена о запрете бурения на американском шельфе не помешает Трампу наращивать добычу сырья, но на других территориях, считает эксперт Финансового университета Игорь Юшков: «Здесь и сейчас это не приведет ни к увеличению, ни к уменьшению добычи. Тем более Байден аккуратно обошел те участки, где реально можно нарастить добычу, то есть определенные участки Мексиканского залива. В основном добыча у Соединенных Штатов происходит на суше, и преимущественно сейчас это сланцевые проекты, что в нефти, что в газе. Поэтому опять же запрет на разработку шельфовых месторождений, тем более там, где ее фактически, нынешней добычи-то, и нет.

Все ожидают, что если Трамп и будет как-то способствовать увеличению добычи, то он начнет "подыгрывать" сухопутным месторождениям: как-то снимать с них финансовую нагрузку, строить нефтепроводы в сторону побережья. Это нужно, чтобы как раз с сухопутных месторождений можно было проще и дешевле вывозить, даст разрешение на строительство глубоководных портов, опять же для того, чтобы сухопутные месторождения отправляли туда свои углеводороды.

Шельфовые проекты требуют больше ресурсов здесь и сейчас, капитальные вложения, они требуют более стабильного рынка. Инвестиционный цикл на шельфовых месторождениях, он значительно больше, пять-семь лет. И при нынешнем раскладе компании, даже без всяких запретов Байдена, они бы скорее опасались вкладываться в шельфовые месторождения. Потому что если сейчас, когда Трамп вот инаугурацию проведет, начнешь инвестировать, то у тебя первая нефть пойдет после того, как уже будут новые выборы. А что там будет на новых выборах, придет какой-нибудь демократ и начнет вставлять палки в колеса твоему бизнесу».

Решение Джо Байдена запретить бурение нефтегазовых скважин на шельфе не повлияло на нефтяные котировки. Стоимость Brent 6 января даже росла примерно на 0,5%, до более $77 за баррель.

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Анжела Гаплевская