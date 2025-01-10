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Коммерсантъ FM
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Комитет Госдумы одобрил продление программы материнского капитала до 2030 года

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства рекомендовал принять проект закона о продлении программы материнского капитала до 2030 года. Комитет также предложил рассмотреть законопроект в первом чтении 14 января, сообщается в документе на сайте Госдумы.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Правительство на продление программы планирует потратить 2,77 трлн руб. С февраля 2025 года размер материнского капитала составит более 676 тыс. руб. на первенца. На второго ребенка и последующих превысит 893 тыс. руб, заявлял премьер-министр Михаил Мишустин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Материнскому капиталу добавляют срок».

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