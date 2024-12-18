Мишустин: маткапитал продлят до 2030 года и продолжат индексировать

Программа материнского капитала будет продлена до 2030 года включительно, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, правительство сегодня, 18 декабря, обсудит все необходимые правки в законодательство. Премьер добавил, что маткапитал также продолжит индексироваться. Ближайшее повышение будет с февраля.

«Пролонгация действующей программы до 2030 года позволит поддержать еще почти 5 млн семей»,— сказал господин Мишустин на заседании правительства. Видео с речью премьер-министра было опубликовано в Telegram-канале правительства.

По его словам, с февраля 2025 года размер материнского капитала составит более 676 тыс. руб. на первенца. На второго ребенка и последующих превысит 893 тыс. руб. Господин Мишустин уточнил, что за все время существования программы было выдано свыше 14 млн сертификатов.

В 2024 году сумма материнского капитала на первого ребенка составляет 631 тыс. руб. и 833 тыс. руб. при рождении второго ребенка. В рамках проекта федерального бюджета на 2025–2027 годы Минфин выделит порядка 1,7 трлн руб. на материнский капитал. Сумма будет ежегодно индексироваться с учетом инфляции.

Подробнее о продлении программы материнского капитала читайте в материале «Ъ».