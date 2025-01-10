Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Протест с молотком

В Курске подросток попытался поджечь школу

Во второй учебный день в начавшемся году 16-летний подросток напал на школу в Курске. Он разбил молотком стекла входной двери и окна в коридоре, а после неудачной попытки поджога сбежал, не причинив никому вреда. Молодого человека задержали. После нападения власти Курской области инициировали проверку безопасности всех учебных заведений и предприятия, охранявшего школу, куда ворвался подросток. В его отношении возбуждено уголовное дело. По данным местных властей, причиной нападения могли стать сложные отношения с одной из учениц и протест против общества.

Илья Казинцев (слева) напал на школу в Курске

Илья Казинцев (слева) напал на школу в Курске

Фото: МВД России

Илья Казинцев (слева) напал на школу в Курске

Фото: МВД России

Около восьми часов утра 10 января в северо-западной части Курска 16-летний подросток с молотком ворвался в школу №54. Перед входом молодой человек, на котором были балаклава и шляпа, разбил стекло припаркованной машины, после чего проник в здание, ударив молотком по входной двери. Дежуривший на посту охранник нажал на тревожную кнопку, но не остановил подростка, после чего тот разбил окно в коридоре и выскочил обратно на улицу. У входа в здание он оставил сумку с двумя ножами и бутылку с жидкостью для розжига. Через четыре минуты после срабатывания сигнализации в школу прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

В течение часа полицейские задержали нападавшего на территории дачного массива «Мичуринец», расположенного в 4 км от школы.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подросток пытался устроить пожар на первом этаже учебного заведения, однако его действия были предотвращены. Согласно опубликованному в ее Telegram-канале видео с допросом подростка, он признается, что не имеет претензий к школе и обид.

После происшествия в школу №54 прибыл врио губернатора Александр Хинштейн. Чиновник рассказал, что произошедшее вызвало у него серьезные вопросы. По его словам, охранник не смог объяснить, почему не остановил нападавшего. В связи с этим господин Хинштейн инициировал проверку всех учебных заведений и частного охранного предприятия «Содействие», которое работает в этой школе. Врио губернатора подчеркнул: произошедшее не означает, что все курские школы никак не защищены, но пообещал сделать выводы, чтобы инцидент не повторился.

ООО «ЧОП "Содействие"» зарегистрировано в Курске в 2004 году. Компания охраняет социальные и коммерческие объекты и административные здания. Учредителем является Андрей Михальчев. С 2022 года компанию возглавляет бывший начальник отдела МВД по Октябрьскому району Курской области Алексей Дериглазов. Согласно Kartoteka.ru, выручка ООО по итогам 2023 года составила 125 млн руб., чистая прибыль — 21,6 млн руб.

В начале прошлого года по иску управления Росгвардии арбитражный суд оштрафовал «Содействие» на 50 тыс. руб. за грубые нарушения требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ).

В частности, сотрудники охранного предприятия в течение года не проходили медицинские освидетельствования и проверки на пригодность к действиям в условиях использования огнестрельного оружия и спецсредств.

Управление Следственного комитета России по Курской области возбудило в отношении подростка уголовное дело. В ведомстве не раскрывают статьи, которые ему вменяются. Согласно версии, которую привел Александр Хинштейн, нападавший ранее учился в школе №54, а поводом для его действий стали «сложные отношения» с одной из учениц.

Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова сообщила, что участвовала в следственных действиях и разговаривала с молодым человеком: «В ходе беседы он объяснил, что совершил этот поступок в знак протеста против общества. Также он рассказал мне, кем хотел стать и где учиться». Омбудсмен выразила сожаление, что пока ей не удалось поговорить с матерью мальчика. Она находится в тяжелом эмоциональном состоянии.

Напавшему на учащихся и учителя в Челябинске грозит лечение

До сегодняшнего дня напавший на школу подросток не попадал в поле зрения полиции и психологов. Перед атакой он опубликовал в соцсетях фото с приставленной к своей голове винтовкой и упомянул «организацию» RNBWN («Красный дельфин»). Подобные посты ранее делали в соцсетях подростки, нападавшие на школы в других регионах России. После нападения на школу в Челябинске в сентябре прошлого года уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова предполагала, что детей на подобные поступки может толкать новый «суицидальный квест».

Сергей Толмачев, Воронеж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...