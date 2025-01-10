Протест с молотком

Во второй учебный день в начавшемся году 16-летний подросток напал на школу в Курске. Он разбил молотком стекла входной двери и окна в коридоре, а после неудачной попытки поджога сбежал, не причинив никому вреда. Молодого человека задержали. После нападения власти Курской области инициировали проверку безопасности всех учебных заведений и предприятия, охранявшего школу, куда ворвался подросток. В его отношении возбуждено уголовное дело. По данным местных властей, причиной нападения могли стать сложные отношения с одной из учениц и протест против общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Казинцев (слева) напал на школу в Курске

Фото: МВД России Илья Казинцев (слева) напал на школу в Курске

Фото: МВД России

Около восьми часов утра 10 января в северо-западной части Курска 16-летний подросток с молотком ворвался в школу №54. Перед входом молодой человек, на котором были балаклава и шляпа, разбил стекло припаркованной машины, после чего проник в здание, ударив молотком по входной двери. Дежуривший на посту охранник нажал на тревожную кнопку, но не остановил подростка, после чего тот разбил окно в коридоре и выскочил обратно на улицу. У входа в здание он оставил сумку с двумя ножами и бутылку с жидкостью для розжига. Через четыре минуты после срабатывания сигнализации в школу прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

В течение часа полицейские задержали нападавшего на территории дачного массива «Мичуринец», расположенного в 4 км от школы.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подросток пытался устроить пожар на первом этаже учебного заведения, однако его действия были предотвращены. Согласно опубликованному в ее Telegram-канале видео с допросом подростка, он признается, что не имеет претензий к школе и обид.

После происшествия в школу №54 прибыл врио губернатора Александр Хинштейн. Чиновник рассказал, что произошедшее вызвало у него серьезные вопросы. По его словам, охранник не смог объяснить, почему не остановил нападавшего. В связи с этим господин Хинштейн инициировал проверку всех учебных заведений и частного охранного предприятия «Содействие», которое работает в этой школе. Врио губернатора подчеркнул: произошедшее не означает, что все курские школы никак не защищены, но пообещал сделать выводы, чтобы инцидент не повторился.

ООО «ЧОП "Содействие"» зарегистрировано в Курске в 2004 году. Компания охраняет социальные и коммерческие объекты и административные здания. Учредителем является Андрей Михальчев. С 2022 года компанию возглавляет бывший начальник отдела МВД по Октябрьскому району Курской области Алексей Дериглазов. Согласно Kartoteka.ru, выручка ООО по итогам 2023 года составила 125 млн руб., чистая прибыль — 21,6 млн руб.

В начале прошлого года по иску управления Росгвардии арбитражный суд оштрафовал «Содействие» на 50 тыс. руб. за грубые нарушения требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ).

В частности, сотрудники охранного предприятия в течение года не проходили медицинские освидетельствования и проверки на пригодность к действиям в условиях использования огнестрельного оружия и спецсредств.

Управление Следственного комитета России по Курской области возбудило в отношении подростка уголовное дело. В ведомстве не раскрывают статьи, которые ему вменяются. Согласно версии, которую привел Александр Хинштейн, нападавший ранее учился в школе №54, а поводом для его действий стали «сложные отношения» с одной из учениц.

Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова сообщила, что участвовала в следственных действиях и разговаривала с молодым человеком: «В ходе беседы он объяснил, что совершил этот поступок в знак протеста против общества. Также он рассказал мне, кем хотел стать и где учиться». Омбудсмен выразила сожаление, что пока ей не удалось поговорить с матерью мальчика. Она находится в тяжелом эмоциональном состоянии.

До сегодняшнего дня напавший на школу подросток не попадал в поле зрения полиции и психологов. Перед атакой он опубликовал в соцсетях фото с приставленной к своей голове винтовкой и упомянул «организацию» RNBWN («Красный дельфин»). Подобные посты ранее делали в соцсетях подростки, нападавшие на школы в других регионах России. После нападения на школу в Челябинске в сентябре прошлого года уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова предполагала, что детей на подобные поступки может толкать новый «суицидальный квест».

Сергей Толмачев, Воронеж