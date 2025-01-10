В Курске подросток ворвался в школу с молотком и ножами, никто не пострадал

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о ЧП в курской школе №54 — около 8:00 мск в нее ворвался 16-летний подросток с молотком. Он разбил окна на входной двери и в коридоре, после чего скрылся, бросив на входе в здание сумку с двумя ножами и бутылкой с жидкостью для розжига. Никто в результате происшествия не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД России Фото: МВД России

Сотрудники Росгвардии задержали подростка в 4 километрах на территории дачного массива СНТ «Мичуринец». Сейчас с ним работают специалисты. По информации главы региона, ранее он учился в школе №54, а на нападение его толкнули «сложные отношения» с нынешней ученицей этой школы. В поле зрения полиции и психологов ранее он не нападал.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала в Telegram-канале, что подросток хотел устроить пожар на первом этаже здания. Она опубликовала видеозапись с участием нападавшего, на которой слышно, как он говорит, что у него нет претензий к школе.

Прибывший на место господин Хинштейн заявил, что произошедшее вызывает серьезные вопросы, так как дежуривший на входе охранник «почему-то не смог остановить» нападавшего и не ответил на вопросы о происшествии. В связи с этим в школе и других учебных заведениях города проведут проверки безопасности. В частности, местные власти проверят деятельность частной охранной организации ООО «ЧОП "Содействие"», которая охраняет школу №54.

Сергей Толмачев, Воронеж; Полина Мотызлевская