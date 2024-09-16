Ученик зашел в школу не по-детски

Уголовное дело об организации убийства двух и более лиц, возбужденное в связи с нападением на учащихся и учителя коррекционной школы №68 в Челябинске, будет прекращено. Предполагаемый преступник еще не достиг возраста, с которого подлежит уголовной ответственности, а потому разбираться следствию предстоит с его родителями и сотрудницей ЧОПа, пропустившей в школу подростка с молотком, ножом и пневматическим пистолетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В связи с ЧП в школе следствие возбудило два уголовных дела

Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ В связи с ЧП в школе следствие возбудило два уголовных дела

Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ

В связи с нападением на трех учащихся школы и учителя биологии следственные органы СКР по Челябинской области возбудили два уголовных дела. Одно — по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства двух и более лиц), а второе — по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Поскольку возбудить в отношении 13-летнего Романа, совершившего нападение, уголовное дело следователи не могли, так как он еще не достиг 14-летнего возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в СУ СКР формально решили поискать тех, кто, возможно, руководил его действиями.

Данное расследование, как пояснил “Ъ” источник, близкий к следствию, будет прекращено, как только установят все обстоятельства происшедшего в школе. Формально же, по его словам, преследовать за данное преступление вообще некого.

Тем более подросток, как было зафиксировано при его задержании, взял всю ответственность за происшедшее на себя, объяснив свои действия желанием «прославиться».

Кроме того, по некоторым данным, преступлению предшествовала ссора между подростками, в которой якобы поучаствовала девочка, наиболее пострадавшая при нападении.

Председатель СКР Александр Бастрыкин, поставивший расследование на собственный контроль и затребовавший доклад о первых результатах разбирательства, распорядился представить учителя и ученика, которые пытались противостоять нападавшему (задержали его бойцы Росгвардии), к наградам. Очевидно, это будут ведомственные медали «За доблесть и отвагу».

Самого виновника ЧП уже отправили к психиатрам, на учете которых он и состоял.

Скорее всего, после очередного обследования подростку предстоит пройти лечение, а затем он должен вернуться в ту же коррекционную школу.

При этом отца и мать мальчика могут подвергнуть административным наказаниям, лишить родительских прав, а кроме того, согласно положению Семейного кодекса, они несут материальную ответственность за действия своего воспитанника. То есть им придется возмещать материальный и моральный вред, нанесенный его действиями, если, конечно, будут поданы соответствующие иски.

Если в семье нападавшего, очевидно, обойдется без посадок, то сотруднице ЧОПа, дежурившей на входе в школу, по УК РФ грозит реальный срок — до пяти лет лишения свободы.

Тем более что рамка металлоискателя работала исправно, как и тревожная кнопка, с помощью которой на место ЧП вызвали Росгвардию.

Охраной учебного заведения занималось челябинское частное охранное предприятие «Правопорядок+». По данным «СПАРК-Интерфакс», организация получила бессрочную лицензию в 2013 году. Директором является Юрий Исаев. Последняя плановая проверка была в 2017 году, ее проводила Росгвардия. Среднесписочная численность — 18 человек. Выручка компании в 2023 году составила 62,5 млн руб., а чистая прибыль — 410 тыс. руб.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что решается вопрос об аннулировании удостоверения частного охранника сотрудницы «Правопорядка», которая пропустила вооруженного ученика в школу. Кроме того, по его данным, Росгвардия проводит проверку в ЧОПе.

Николай Сергеев; Карина Кальярова, Челябинск