Ученик зашел в школу не по-детски
Напавшему на учащихся и учителя в Челябинске грозит лечение
Уголовное дело об организации убийства двух и более лиц, возбужденное в связи с нападением на учащихся и учителя коррекционной школы №68 в Челябинске, будет прекращено. Предполагаемый преступник еще не достиг возраста, с которого подлежит уголовной ответственности, а потому разбираться следствию предстоит с его родителями и сотрудницей ЧОПа, пропустившей в школу подростка с молотком, ножом и пневматическим пистолетом.
В связи с ЧП в школе следствие возбудило два уголовных дела
Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ
В связи с нападением на трех учащихся школы и учителя биологии следственные органы СКР по Челябинской области возбудили два уголовных дела. Одно — по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства двух и более лиц), а второе — по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).
Поскольку возбудить в отношении 13-летнего Романа, совершившего нападение, уголовное дело следователи не могли, так как он еще не достиг 14-летнего возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в СУ СКР формально решили поискать тех, кто, возможно, руководил его действиями.
Данное расследование, как пояснил “Ъ” источник, близкий к следствию, будет прекращено, как только установят все обстоятельства происшедшего в школе. Формально же, по его словам, преследовать за данное преступление вообще некого.
Тем более подросток, как было зафиксировано при его задержании, взял всю ответственность за происшедшее на себя, объяснив свои действия желанием «прославиться».
Кроме того, по некоторым данным, преступлению предшествовала ссора между подростками, в которой якобы поучаствовала девочка, наиболее пострадавшая при нападении.
Председатель СКР Александр Бастрыкин, поставивший расследование на собственный контроль и затребовавший доклад о первых результатах разбирательства, распорядился представить учителя и ученика, которые пытались противостоять нападавшему (задержали его бойцы Росгвардии), к наградам. Очевидно, это будут ведомственные медали «За доблесть и отвагу».
Самого виновника ЧП уже отправили к психиатрам, на учете которых он и состоял.
Скорее всего, после очередного обследования подростку предстоит пройти лечение, а затем он должен вернуться в ту же коррекционную школу.
При этом отца и мать мальчика могут подвергнуть административным наказаниям, лишить родительских прав, а кроме того, согласно положению Семейного кодекса, они несут материальную ответственность за действия своего воспитанника. То есть им придется возмещать материальный и моральный вред, нанесенный его действиями, если, конечно, будут поданы соответствующие иски.
Если в семье нападавшего, очевидно, обойдется без посадок, то сотруднице ЧОПа, дежурившей на входе в школу, по УК РФ грозит реальный срок — до пяти лет лишения свободы.
Тем более что рамка металлоискателя работала исправно, как и тревожная кнопка, с помощью которой на место ЧП вызвали Росгвардию.
Охраной учебного заведения занималось челябинское частное охранное предприятие «Правопорядок+». По данным «СПАРК-Интерфакс», организация получила бессрочную лицензию в 2013 году. Директором является Юрий Исаев. Последняя плановая проверка была в 2017 году, ее проводила Росгвардия. Среднесписочная численность — 18 человек. Выручка компании в 2023 году составила 62,5 млн руб., а чистая прибыль — 410 тыс. руб.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что решается вопрос об аннулировании удостоверения частного охранника сотрудницы «Правопорядка», которая пропустила вооруженного ученика в школу. Кроме того, по его данным, Росгвардия проводит проверку в ЧОПе.
Крупнейшие теракты в учебных заведениях
11 мая 2021 года в Казани 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. О других громких нападениях на учебные заведения — в справке “Ъ”.
14 мая 1974 года в Маалоте (Израиль) трое палестинских боевиков захватили школу. В заложниках оказались 89 человек, включая 85 детей. Израильские власти отказались выполнить требование террористов освободить из тюрем 26 палестинцев. На следующий день спецназ Израиля провел операцию по освобождению. Погибли 22 школьника и трое взрослых, 40 детей были ранены. Террористы были уничтожены.
20 апреля 1999 года два ученика школы «Колумбайн» (штат Колорадо, США) Эрик Харрис и Дилан Клиболд устроили теракт в стенах учебного заведения. Они убили 12 учащихся и одного учителя, ранили 23 человека. Сами нападавшие покончили жизнь самоубийством.
1 сентября 2004 года в Беслане (Северная Осетия) около 30 боевиков захватили более тысячи учащихся школы №1, их родственников и учителей. 3 сентября в ходе штурма большинство заложников были освобождены, 334 человека погибли. Среди погибших 186 детей, 17 учителей и сотрудников школы. Пострадали более 800 человек. Единственный выживший боевик Нурпаши Кулаев в 2006 году был приговорен к смертной казни, замененной из-за моратория на пожизненное заключение. Ответственность за теракт взял на себя террорист Шамиль Басаев (ликвидирован в 2006 году).
16 января 2007 года на территории университета «Аль-Мустансирия» в Багдаде прогремела серия взрывов. Погибли 70 человек, 169 были ранены.
15 января 2013 года террористы напали на университет в Алеппо (Сирия). Взрыв двух снарядов, попавших в здание, унес жизни 80 человек. Еще 160 получили ранения.
В 2013 и 2014 годах нескольким террористическим атакам боевиков из группировки «Боко харам» подвергались учебные заведения в Нигерии. 6 июля 2013 года боевики расстреляли и подожгли здание общежития школы-интерната в городе Мамуду, погибли 42 человека. 29 сентября того же года террористы атаковали мужское общежитие сельскохозяйственного колледжа в Гуджбе. Прорвавшись в здание среди ночи, боевики расстреляли 44 студента.
25 февраля 2014 года снова в Гуджбе нападению подверглось мужское общежитие федерального правительственного колледжа «Буни Яди». Были расстреляны 59 человек. 10 ноября того же года террорист-смертник взорвал среднюю школу в городе Потискум. Погибли 48 человек.
16 декабря 2014 года в Пешаваре (Пакистан) боевики движения «Техрик-и-Талибан Пакистан» захватили школу, в которой находились около 500 детей военнослужащих. В ходе операции спецназа боевики были уничтожены. В результате теракта погибли 148 человек, включая 132 учащихся. Более 100 человек были ранены.
2 апреля 2015 года боевики сомалийской группировки «Аш-Шабаб» взяли заложников в университете города Гарисса в Кении. В ходе атаки и проведенной силовиками операции по освобождению заложников погибли 147 человек, более 110 человек получили ранения.
20 января 2016 года группа боевиков напала на университет имени в пакистанском городе Чарсадда. Погиб 21 человек, еще около 30 человек пострадали. Силы безопасности ликвидировали четырех нападавших. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан».
25 октября 2016 года трое террористов-смертников напали на полицейский колледж в городе Кветте (Пакистан). Погибли 59 человек, более 100 получили ранения. Атака была организована боевиками запрещенной суннитской террористической группировки «Лашкар-э-джангви».
17 октября 2018 года 18-летний студент взорвал самодельное взрывное устройство и устроил стрельбу из ружья в Керченском политехническом колледже. 21 человек погиб, включая самого нападавшего, совершившего самоубийство. Еще 67 человек получили ранения.