В Китае распробовали псевдороссийское

Особая колбаса «кукурузная кишка охотника», сухое молоко «сидеть в Китае» и конфеты из дуриана: в Шанхае обнаружили 47 магазинов, которые продавали поддельные «российские продукты». По данным ECNS, в последние месяцы во многих городах КНР открылось множество подобных точек, которые работали без лицензии. Внимание на подделки обратили экспаты. О китайском бизнесе «по-русски» — в материале Екатерины Вихаревой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На конец 2024 года в китайских городах открылись свыше 800 «российских национальных павильонов». Торговые точки украшены триколором. На полках — фирменные матрешки, из динамиков — хиты современной русской эстрады, а за прилавком — русскоговорящие продавцы. Первыми, как пишет The Epoch Times, с ревизией сюда хлынули экспаты и обнаружили на полках конфеты из дуриана, верблюжье молоко и колбасу из говяжьих сухожилий, то есть популярный среди китайцев ассортимент. Правда, в России эти товары не производят. При этом конкурировать с такими магазинами сложно, потому что цены у них ниже, сетует директор российского представительства компании «Эпиньдо» Анастасия Тарасевич (организация уже более девяти лет владеет сетью российских магазинов в Китае»:

«Для нас большой проблемой стало то, что как грибы после дождя открылись магазины с российскими подделками. Мы нашли сухое молоко якобы из РФ, на упаковке было написано: "Сидеть в Китае".

Они же пишут, что продукция сделана в КНР с ошибкой на русском, но законодательством это не ограничивается. Когда таких продавцов ловят за руку, у них одно оправдание: товар произведен для реализации в России, просто его туда не успели доставить, а ошибки из-за того, что русский язык сложный».

По данным издания «Вечерние новости Янчэн», среди сотен «русских магазинов» официально работают только четыре — в Шанхае, Харбине, Чэнду и Шэньчжэне. У них есть лицензии от Минсельхоза и Российского центра развития экспорта. И условия для бизнеса не улучшаются, продолжает Анастасия Тарасевич: «Заработок на продаже отечественных товаров невысокий, около 15-20%, это если продукция была официально завезена, были оплачены все пошлины и налоги. Высокую наценку поставить не получится, так как товар уже стоит достаточно дорого. Последние пару лет, правда, стало тяжелее возить грузы в Китай. Здесь и проблемы с оплатами, из-за которых приходится пользоваться услугами агентов, и регистрация в китайской таможне стала сложнее. При торговле подделками, к сожалению, заработок очень высокий».

Если экспатов в магазины «Матрешка» или «Юра» в Пекине тянет ностальгия по молочке, колбасе и бородинскому, то для китайцев все это — до сих пор что-то вроде деликатеса, органика и натурпродукт высокого качества. Кстати, черный хлеб в Китае считают средством для похудения. Маркировку «сделано в России» на местный лад называют «птица счастья из России». Правда, регулярно подделывать продукты это не мешает, заметил председатель Российско-азиатского делового совета Максим Кузнецов: «В КНР до сих пор есть некий культ импортных товаров — они считаются более качественными и преимущественно находятся в другом ценовом сегменте по сравнению с местной продукцией. Мы такое наблюдали и пять лет назад, просто тогда масштаб, возможно, был другой. В Пекине или каком-нибудь другом крупном городе один-два раза какие-то магазины можно найти.

Это несуперпопулярная тема, то есть обычный китаец, допустим, раз в полгода туда зайдет, что-то себе купит под настроение».

Но и место недобросовестных продавцов не занять, уверен кандидат экономических наук, заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин: «Китайский рынок достаточно сложный, и зайти туда непросто. Прежде всего это касается регулирования. И тот объем, который он может поглотить, мы в принципе произвести не можем. Еще одна проблема: есть некие, мне кажется, легкие заблуждения среди наших экспортеров, что какой-то там русский продут, например, мед может быть действительно популярен.

Но это все воспринимается пока больше как экзотика. Если бы такая ниша открылась, она бы уже была занята нашим бизнесом».

Среди самых ходовых российских продтоваров у китайцев — шоколад, маринованные огурцы, соки и морсы с необычными вкусами и, конечно, многолетний хит — мороженое «Коровка из Кореновки».

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Екатерина Вихарева