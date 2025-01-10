Опубликованы спутниковые снимки последствий пожаров в Калифорнии

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки районов Южной Калифорнии, демонстрирующие последствия лесных пожаров в штате. На фотографиях видно, что огонь нанес значительный ущерб городской застройке. Согласно последним данным, пожары уничтожили более 10 тыс. строений в округе Лос-Анджелес. Число погибших достигло десяти человек.

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Лесные пожары бушуют в Южной Калифорнии с 7 января. Огонь распространился в районах Лос-Анджелеса, а также в городах Малибу и Санта-Моника. В округе Лос-Анджелес действует пять крупных пожаров на общей площади свыше 14 тыс. га. Объявлена эвакуация жителей из районов вблизи Голливуда. В штате действует режим масштабного бедствия.

Подробнее — в материале «Ъ».