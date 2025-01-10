Байден во время брифинга о пожарах в Лос-Анджелесе предложил Харрис «жечь»

Президент США Джо Байден во время брифинга, посвященного лесным пожарам в Лос-Анджелесе, призвал вице-президента Камалу Харрис «жечь», передавая ей слово. Господин Байден отметил, что знает о личном отношении госпожи Харрис к проблеме, поскольку ее резиденция попала в зону эвакуации.

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Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Джо Байден

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

«Госпожа вице-президент (вице-президент США Камала Харрис.— "Ъ"), я знаю, что вас это затронуло напрямую, так что жгите. Это не каламбур»,— сказал президент США во время брифинга (цитата по NY Post).

В оригинале Джо Байден использовал фразовый глагол «fire away». Он употребляется, чтобы пригласить кого-либо начать свою речь или задавать вопросы.

Лесные пожары в Южной Калифорнии распространились 7 января. Число жертв пожаров достигло десяти человек. Согласно последним данным, пожары уничтожили более 10 тыс. строений. В округе Лос-Анджелес действует пять крупных пожаров на общей площади свыше 14 тыс. га. В Лос-Анджелесе началась эвакуация жителей из районов вблизи Голливуда. В штате объявлен режим масштабного бедствия.

Подробнее — в материале «Ъ».