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Коммерсантъ FM
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Эксклюзив ударил в спину

Тимофей Корнев о реорганизации ритейла электроники

Переговоры о продаже «М.Видео-Эльдорадо» Промсвязьбанку (ПСБ), о которых “Ъ” сообщил в понедельник, 27 января, стали лишь одним из немногих поводов задуматься о будущем физического ритейла электроники. Сама сеть второй год подряд демонстрирует убытки, пытаясь решить проблемы расширением сферы деятельности — подключением услуги микрозаймов, выкупом поддержанных устройств и распространением рекламы в магазинах.

Тимофей Корнев

Тимофей Корнев

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Тимофей Корнев

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

У ближайших конкурентов «М.Видео-Эльдорадо» тоже не все гладко: еще в мае профильные издания писали, что «Ситилинк» на фоне снижения чистой прибыли почти вдвое начал сокращать штат; крупная региональная сеть электроники РБТ сокращать количество точек, в том числе и самый крупный магазин в Перми (см. «Ъ-Пермь» от 16 января); другой знаменитый ритейл — «Связной» еще в конце 2023 года и вовсе был признан банкротом (впрочем, позже выходцы из него вместе с ПСБ открыли собственную сеть «Связь.ON», результаты работы которой пока неизвестны).

Это происходит на фоне значительного роста онлайн-продаж потребительской техники и электроники: по данным Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, в 2024 году онлайн-продажи впервые опередили офлайн в деньгах: 54% рынка в деньгах около 45% годом ранее.

Как говорят мои собеседники среди производителей бытовой техники и электроники, маркетплейсы для производителей выглядят предпочтительнее в плане выплат, так как крупные сети работают по постоплате, которая может задержаться на неопределенный срок.

Однако и в онлайн-продажах есть свои минусы — площадки начали повышать цены на продвижение из-за высокой конкуренции, поэтому низкомаржинальный бизнес бытовой техники и электроники стал еще менее выгоден. Самым оптимальным вариантом мои собеседники называют небольшие сети ритейла и оптовых закупщиков — такие компании работают, как правило, по предварительной оплате или авансу.

Есть и другая модель, которая показывает эффективность на стагнирующем рынке физического ритейла. Единственной крупной сетью, которая демонстрирует рост и увеличение чистой прибыли, остается DNS. Основными факторами успеха становятся ориентация сети на собственную дистрибуцию и собственные торговые марки, а также отсутствие упора на эксклюзивность предложения. Если раньше телевизор определенной марки, продаваемый в единственной сети, привлекал покупателя, то на сегодняшний день с уходом лидеров рынка такой маркетинговый ход больше не работает.

Тимофей Корнев

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