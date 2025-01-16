Приключения электроники

RBT — крупный российский ритейлер бытовой техники и электроники — сокращает в Перми свою сеть магазинов. С 2020 года, когда компания начала активную экспансию в Прикамье, число ее торговых точек в краевом центре уменьшилось с 16 до пяти (в том числе один партнерский отдел), то есть втрое. Сейчас RBT готовится закрыть свой крупнейший магазин в Перми — в ТЦ «Новая Столица» площадью 1,1 тыс. кв. м. Эксперты констатируют, что массовое закрытие магазинов бытовой техники и электроники связано с развитием онлайн-рынка. Содержать крупные торговые площади сетям уже нерентабельно. Главный тренд развития ритейлеров техники и электроники — совмещение точек продаж с функцией выдачи интернет-заказов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Российская сеть бытовой техники и электроники RBT закрывает свой самый крупный магазин в Перми. Замдиректора УК «Столица» Анастасия Долматова сообщила «Ъ-Прикамье», что в ТЦ «Новая Столица» на ул. Мира, 37, готовится к закрытию магазин ритейлера. Торговая точка RBT в «Новой Столице» находится на третьем этаже торгового центра, ее площадь составляет 1,1 тыс. кв. м. Это самый большой отдел сети в городе, подчеркнула госпожа Долматова. Собеседник уточнила, что RBT в «Новой Столице» прекратит работу через две недели.

RBT — большая федеральная сеть, интернет-магазин бытовой техники, электроники и сертифицированный сервисный центр. Согласно данным на сайте ритейлера, компания насчитывает 322 гипермаркета на Урале, в Сибири, Поволжье и на Дальнем Востоке. Интернет-магазин работает в городах-миллионниках: в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Челябинске, Красноярске, Омске, Уфе, Перми. История компании началась в Челябинске в 1930 году с артели, в которой ремонтировали часы, фотоаппараты, духовые инструменты, велосипеды и вели другие работы. В Великую Отечественную войну предприятие производило элементы для гранат, в послевоенные годы — электрорубильники, ремонтировало автомобили и многое другое. В 1970-е годы артель стала ремонтным заводом «Гигант», в 1990-е организацию переименовали в «Рембыттехнику» (РБТ). Компания начала продавать бытовые приборы. В 2000 году открылся интернет-магазин RBT.ru.

В Пермь RBT зашла в 2017 году, открыв первый магазин в «Гипер-Вивате» на шоссе Космонавтов, 65. В феврале 2020 года компания выкупила пермскую сеть магазинов «МДТ» («Мир домашней техники»), состоящую из пяти точек. В июле 2020-го в городе насчитывалось 11 магазинов RBT. Тогда же под контроль RBT перешла региональная сеть бытовой техники «Сатурн-Р». Часть отделов «Сатурн-Р» закрылась, оставшиеся шесть точек (на ул. Дружбы, 34, в торговых центрах «Мир», «Радуга», «Красновъ», «Браво» и в ТЦ «Сатурн» в Чусовом) перешли федеральному ритейлеру. В итоге число магазинов RBT в Перми выросло с 11 до 16. Однако постепенно отделы в разных локациях города закрывались. К примеру, точки в «Гипер-Вивате» и «Евразии» (ул. Героев Хасана, 56) прекратили функционировать один-два года назад, рассказали в торговых центрах.

По телефону на «горячей линии» сети сообщили «Ъ-Прикамье», что сейчас в Перми функционируют четыре магазина RBT: в ТЦ «Семь чудес», «Браво», «Садовый mall» и на ул. Стахановской, 25. В ТЦ «Колизей Атриум» действует партнерская точка сети Leran по выдаче заказов. В городах Пермского края работают еще восемь магазинов ритейлера: в Лысьве, Чусовом, Березниках, Соликамске, Чернушке, Чайковском, Кудымкаре и Суксуне.

В RBT на запрос «Ъ-Прикамье» не ответили. По данным источника на рынке торговли, компания не уходит с пермского рынка, а оптимизирует сеть.

Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев обратил внимание, что массовое закрытие магазинов бытовой техники и электроники связано с развитием онлайн-рынка. Тренд оформился в 2020 году, когда в пандемию коронавируса магазины в ТЦ простаивали, а ритейлеры содержали сотрудников и оплачивали аренду помещений. С новым витком кризиса 2022 года, когда из РФ ушли многие зарубежные бренды, не все офлайн-ритейлеры быстро перестроились, потеряв долю на рынке. Не пережили нестабильные времена сети «Техносила», Media Markt, корпорация «Центр», объединились «Эльдорадо» и «М.Видео». Из-за проблем в управлении закрылся онлайн-ритейлер «Юлмарт». Уход сетей в онлайн ведущий аналитик AMarkets назвал веянием времени. «Главный тренд развития федеральных сетей магазинов техники и электроники — совмещение точек продаж с функцией выдачи интернет-заказов. Клиент получает не просто коробку с прибором, но и консультацию продавца при желании»,— заключил Игорь Расторгуев.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский подчеркнул, что рынок бытовой техники и электроники в Перми характеризуется высокой конкуренцией со стороны крупных федеральных игроков DNS, «М.Видео-Эльдорадо» и активным развитием маркетплейсов, наступающих им «на пятки». Это вынуждает сети оптимизировать расходы и пересматривать формат присутствия в регионе. Высокие арендные ставки, затраты на персонал и логистику, необходимость поддержания широкого ассортимента в офлайн-точках при снижающемся трафике делают формат крупных торговых площадей для ритейлеров менее рентабельным, потому наблюдаемое сокращение полностью оправданно. «В перспективе можно ожидать, что RBT продолжит оптимизацию своей розничной сети, фокусируясь на развитии омниканальной модели с акцентом на онлайн-продажи и компактные офлайн-точки. Такая стратегия позволяет сохранить присутствие на рынке при существенном снижении операционных расходов, что особенно актуально в условиях усиливающейся конкуренции и изменения потребительских предпочтений»,— комментирует Илья Жарский.

Евгения Ахмедова