Европейский авиарегулятор порекомендовал ограничить полеты над Екатеринбургом

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) выпустило рекомендации по ограничению полетов над крупными российскими городами, в том числе над Екатеринбургом, следует из информации на сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Кроме Екатеринбурга в перечень зоны ограничения также попали Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Самара — в агентстве рекомендуют авиакомпаниям, являющимися участницами EASA или стран, которые летают в Евросоюз, не выполнять рейсы «на всех уровнях» в воздушном пространстве России «к западу от 60-го меридиана восточной долготы». При этом в EASA отмечают, что сейчас ни одна авиакомпания ЕС не летает в РФ или через нее, «однако ряд перевозчиков третьих стран продолжают это делать, несмотря на риски, связанные с войной».

Рекомендации будут действовать до 31 июля, их могут пересмотреть после переоценки ситуации, связанной с рисками ошибок при координации военных и гражданских служб, а также вероятностью ошибочной идентификации воздушных объектов.

Напомним, 25 декабря в Актау (Казахстан) потерпел крушение самолет Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. На борту находилось 72 человека, из них 38 погибли. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, самолет разбился «вследствие обстрела с земли», после чего Владимир Путин принес извинения за случившееся — по данным Кремля, в то время российские ПВО отражали атаки украинских БПЛА на города Кавказа.

Ирина Пичурина