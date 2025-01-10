Премьер Италии пообещала Украине лучшие позиции на переговорах

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому «лучшие позиции» на мирных переговорах с Россией. Об этом сообщила пресс-служба итальянского правительства. Сегодня у господина Зеленского, прибывшего в Италию с необъявленным визитом, состоится встреча с президентом этой страны Серджо Маттареллой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Remo Casilli, Reuters Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Remo Casilli, Reuters

Беседа итальянского премьера и украинского президента прошла в Риме и продлилась примерно один час. Госпожа Мелони подчеркнула полную поддержку Украины со стороны Италии. Глава правительства также отметила необходимость создания условий для справедливого и прочного мира на Украине.

В декабре 2024 года министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что его страна может принять участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Со своей стороны, глава МИДа и вице-премьер Италии Антонио Таяни отмечал, что перед этим нужно добиться завершения конфликта.

Вчера, 9 января, в Германии на авиабазе Рамштайн прошла встреча партнеров Украины, где США объявили о выделении $500 млн помощи Киеву. Пакет включает дополнительные ракеты для ПВО, боеприпасы «воздух—земля» и комплектующие для F-16.

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