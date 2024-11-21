Джо Байден даст списать

Президент США Джо Байден решил оказать Украине максимальную поддержку за оставшиеся у него два месяца в Белом доме, прежде чем Овальный кабинет займет республиканец Дональд Трамп. Так, господин Байден решил списать Украине $4,65 млрд долга из $9,3 млрд, предоставленных Соединенными Штатами в рамках одобренного в апреле пакета помощи почти на $61 млрд. Кроме того, американский лидер принял решение поставить Киеву противопехотные мины, а ранее позволил ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории РФ в границах 1991 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уходящий президент США Джо Байден делает все, чтобы напоследок помочь Украине, понимая, что после прихода в Белый дом республиканской администрации многое может измениться

Фото: Steve Helber / AP Уходящий президент США Джо Байден делает все, чтобы напоследок помочь Украине, понимая, что после прихода в Белый дом республиканской администрации многое может измениться

Фото: Steve Helber / AP

Пока новоизбранный президент США Дональд Трамп и его соратники обещают скорейшее урегулирование российско-украинского конфликта вскоре после инаугурации республиканца 20 января 2025 года, уходящий хозяин Овального кабинета Джо Байден, вероятно, решил не облегчать задачу своему сменщику и предоставить Киеву максимум помощи за оставшиеся два месяца во главе администрации США.

Одним из последних шагов Джо Байдена стало решение списать долг Украине на сумму $4,65 млрд, о чем Белый дом еще 18 ноября уведомил Конгресс.

Речь идет о деньгах, которые в размере $9,3 млрд были выделены Киеву в качестве кредита, ставшего частью общего пакета помощи почти на $61 млрд (он был одобрен Палатой представителей и Сенатом в апреле 2024 года). Решение в целом было ожидаемым, поскольку принятый Конгрессом законопроект о поддержке Украины предусматривал право президента США списать 50% девятимиллиардного займа после 15 ноября 2024 года. Как отметил спикер Госдепартамента Мэттью Миллер, администрация сделала шаг, «который был очерчен в законе».

Он отметил, что после того, как Белый дом уведомил законодателей о своих намерениях, они могли принять резолюцию с возражениями против списания долга. «Но я был бы удивлен, если бы Конгресс пошел на такой шаг, учитывая подавляющую двухпартийную поддержку по предоставлению помощи»,— подчеркнул господин Миллер.

Тем не менее сенатор-республиканец Рэнд Пол, ранее критиковавший администрацию Джо Байдена за подходы к российско-украинскому конфликту и выступавший за сокращение помощи Киеву, сразу же инициировал рассмотрение резолюции против списания 50% из $9,3 млрд. В ночь на 21 ноября по московскому времени большинством голосов — 61 против 37 — инициатива господина Пола была отклонена. Против того, чтобы отказать Джо Байдену в списании долга, проголосовали все сенаторы-демократы, трое независимых законодателей, а также десять республиканцев.

Таким образом, половина кредита Украине будет списана, оставшиеся 50% заемных средств президент США сможет простить Киеву после 1 января 2026 года. Однако в тот момент в Белом доме должен будет находиться уже Дональд Трамп, критиковавший действующую администрацию за преимущественно грантовую поддержку Киева и выступавший за предоставление Украине помощи в кредит.

Не прекращается и поставка Украине очередных траншей вооружений.

Так, 20 ноября Пентагон объявил о выделении ВСУ пакета помощи на $275 млн, в который вошли боеприпасы для систем HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, 60-мм и 81-мм минометные мины, беспилотники, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, противотанковые ракеты TOW, а также стрелковое оружие, подрывные боеприпасы, средства химической, биологической, радиологической и ядерной защиты.

До этого сообщалось, что администрация Джо Байдена приняла решение впервые отправить Украине противопехотные мины, запрещенные многосторонним Оттавским договором, подписанным и ратифицированным Киевом в 2005–2006 годах. Такой шаг уходящего американского президента вызвал неоднозначную международную реакцию, включая критику ряда правозащитных организаций. Напомним, что ни Россия, ни США не входят в число участников этой конвенции.

Глава Пентагона Ллойд Остин пояснил, что Вашингтон решил поставить Украине противопехотные мины из-за изменения тактики ведения боя российскими войсками. «Они больше не ведут наступление механизированными силами. Они действуют с помощью пехоты, которая способна подойти и проложить путь механизированным войскам»,— сказал министр обороны, отметив, что ВСУ необходимы «средства, которые помогут замедлить» наступление России.

Кроме того, господин Остин заверил, что речь идет о модернизированных пехотных минах, которые со временем самоликвидируются, и подчеркнул, что Украина должна четко «фиксировать, где они ставят эти мины».

Ранее уходящая администрация США разрешила ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории РФ в границах 1991 года.

Британская газета The Times 20 ноября также сообщила, что США сняли ограничения на использование Украиной британских дальнобойных ракет Storm Shadow. При этом ни Лондон, ни Париж, который предоставлял Киеву аналог Storm Shadow — SCALP,— официально не подтверждали снятие ограничений для ВСУ на применение дальнобойных ракет.

Подобные шаги Вашингтона вызывают критику среди сторонников Дональда Трампа, который неоднократно обещал положить конец российско-украинскому конфликту после вступления в должность. И дело не только в том, что эскалация боевых действий могла бы усложнить республиканцу задачу заставить Москву и Киев перейти к урегулированию, но и в том, что подобные решения противоречат позиции будущего президента США, выступающего против безвозмездных трат на поддержку Украины.

Несмотря на это, действующая администрация намерена направить в Конгресс запрос о выделении Украине помощи на 2025 год.

По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, в течение двух оставшихся месяцев Белый дом собирается убеждать законодателей, что дополнительные средства для Киева дадут Украине «возможность достичь лучшей позиции, сильнейшей возможной позиции для ведения переговоров».

Однако если Конгресс не согласится с доводами администрации, то как минимум остатки ранее одобренных средств Джо Байден намерен передать Украине в полном объеме. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, Белый дом отправит Киеву «каждый доллар, имеющийся в распоряжении» до вступления в должность 20 января Дональда Трампа.

В Москве шаги Джо Байдена воспринимают как попытку помешать урегулированию конфликта. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, цель действующей администрации — «обеспечить продолжение боевых действий не только в этом, но и в следующем году», поэтому Вашингтон и «спешно пытается до инаугурации президента США (нового.— “Ъ”) передать киевскому режиму оставшиеся объемы военной помощи».

Алексей Забродин