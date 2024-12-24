МККК работает над 41,4 тыс. обращений о пропавших без вести в России и Украине

Международный комитет Красного Креста сейчас рассматривает 41,4 тыс. дел по розыску пропавших без вести в результате боевых действий на Украине, рассказал «Ъ» глава делегации МККК в России и Белоруссии Борис Мишель. В это число входят военные и мирные жители с обеих сторон конфликта, уточнил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Мишель

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Борис Мишель

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По представленным господином Мишелем данным, с февраля 2022 года Центральное агентство по розыску МККК получило 275 тыс. звонков, электронных писем и посещений от семей, разыскивающих пропавших без вести или разлученных родственников. С того момента сотрудникам комитета удалось предоставить информацию о судьбе пропавших 10,5 тыс. семей.

«С 2022 года сотрудники МККК в Москве ответили на более чем 55 тыс. звонков, связанных с семьями, разыскивающими своих родственников»,— сказал господин Мишель. Он отметил, что среди 55 тыс. звонков — 26 тыс. поступили в период с января по октябрь 2024 года.

В феврале 2024 года МККК сообщал о розыске 23 тыс. человек, которые числятся пропавшими без вести с начала боевых действий на территории Украины. На тот момент в МККК поступило более 115 тыс. обращений от жителей России и Украины, которые ищут своих пропавших близких. В сентябре в МВД Украины сообщали, что в реестре пропавших без вести числятся 55 тыс. граждан, большинство из них — военные. В ноябре 2024 года Российский Красный Крест (РКК) сообщал, что с момента атаки ВСУ на Курскую область организация получила 6225 заявок на розыск пропавших. Удалось восстановить связь или узнать судьбу 1253 человек — 982 гражданских лиц и 271 военнослужащего.

Подробности — в интервью Бориса Мишеля «Ъ».