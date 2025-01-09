В ДТП на серовской трассе погибли два человека

Сотрудники свердловской Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего 9 января на 166-м км трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов», сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловской Госавтоинспекции Фото: Пресс-служба Свердловской Госавтоинспекции

По предварительным данным, 42-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Рено Сандеро», выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Тойота Ленд Крузер». В результате ДТП погибли водитель «Рено» и ее 63-летняя мать, находившаяся в качестве пассажира. Автолюбительница имела 14 лет стажа и дважды привлекалась к ответственности за превышение скорости в 2024 году.

Травмы получил 45-летний пассажир «Тойоты», он госпитализирован. Водитель «Тойоты» — житель Нижнего Тагила, его стаж вождения 31 год. Ранее он привлекался к ответственности за превышение скорости. Он прошел освидетельствование на состояние опьянения, результат отрицательный. Водитель «Тойоты» сообщил инспекторам ДПС, что не смог избежать столкновения, поскольку автомобиль «Рено» внезапно выехал на встречную полосу.

На место ДТП выезжало руководство областной Госавтоинспекции и Нижнетагильского гарнизона полиции.

Напомним, что в начале января Госавтоинспекция Свердловской области сообщала об усилении патрулирования трасс в связи с ростом числа ДТП в праздничные дни. В период с 29 декабря по 8 января в Свердловской области произошло 844 ДТП, в которых шесть человек погибли, 77 получили травмы. ГАИ призывала водителей быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Полина Щуцкая