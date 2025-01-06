Сотрудников ГИБДД в Свердловской области перевели на особый режим работы

В преддверии Рождества сотрудники ГИБДД Свердловской области перешли на особый режим работы, сообщили в региональной Госавтоинспекции. В праздничные дни инспекторы будут особое внимание уделять безопасности вблизи храмов и монастырей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Для обеспечения порядка на дорогах задействовано более 365 нарядов ДПС, которые будут следить за соблюдением правил дорожного движения. Основная задача — предотвращение аварий и создание комфортных условий для участников дорожного движения.

Инспекторы также будут помогать в обеспечении общественного порядка во время религиозных обрядов. Усиленные дежурства продолжатся до завершения праздничных мероприятий.

Напомним, в Екатеринбурге на Рождество запланированы праздничные литургии во всех храмах города. В ночь с 6 на 7 января митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений возглавит главное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе.