В Свердловской области в праздники произошло 844 ДТП с шестью погибшими

В период с 29 декабря по 8 января в Свердловской области произошло 844 ДТП, в которых шесть человек погибли, 77 получили травмы, сообщила на пресс-конференции руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по региону капитан полиции Галина Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«С 29 по 31 декабря произошло 15 ДТП, в которых 22 человека ранены, двое из них дети. С 1 по 8 января произошло 37 ДТП, шестеро погибли, 55 ранены, 10 из них дети. Основными причинами аварий стали несоответствие скорости конкретным условиям движения и несоблюдение очередности проезда», — сообщила Галина Кравченко.

По ее словам, за новогодние праздники госавтоинспекторы пресекли более 13,6 тыс. нарушений ПДД, среди которых более 11,8 тыс. были совершены водителями. От управления транспортом было отстранено 760 водителей.

Мария Шараева