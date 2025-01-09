Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Курская оборона проявилась в Иваново

Топ-менеджера «Корпорации развития Курской области» арестовали за хищения в другом регионе

Как стало известно “Ъ”, на днях арестована Снежана Мартьянова, заместитель директора АО «Корпорация развития Курской области», сотрудники которого проходят по целому ряду уголовных дел, связанных с хищениями и злоупотреблениями при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Госпоже Мартьяновой пока инкриминируются другие махинации. По версии следствия, она причастна к хищениям при ремонте зданий в Ивановской области, откуда в Курск со своей командой и переехал также сейчас находящийся под стражей глава корпорации Владимир Лукин.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ” в правоохранительных органах, Снежану Мартьянову задержали сотрудники УФСБ по Ивановской области, осуществляющие оперативное сопровождение расследования уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК) в региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов. Госпожу Мартьянову, последнее время проживавшую в Курске, доставили в Иваново, где по ходатайству следственной части регионального УМВД Фрунзенский райсуд арестовал ее до 19 февраля. В базе данных Ивановского областного суда нет информации об обжаловании судебного акта.

По версии следствия, Снежана Мартьянова выступала фактическим руководителем и бенефициаром ООО «Юридические услуги», которое было причастно к хищениям средств фонда.

При этом деятельность фонда курировал родной брат госпожи Мартьяновой — Владислав, возглавлявший департамент ЖКХ области. ООО его сестры выступало подрядчиком этой организации.

Интересно, что компании, к созданию которых причастен экс-глава фонда капремонта Ивановской области Денис Федоров, участвовали и в деятельности АО «Корпорация развития Курской области», получившего известность благодаря ряду расследований УМВД и СКР по Курской области махинаций при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Главой АО выступал Владимир Лукин, который с 2018 по 2020 год в правительстве Ивановской области координировал работу ЖКХ, а затем до переезда в Курск являлся советником губернатора региона. Снежана Мартьянова в корпорации отвечала за работу бухгалтерии, и к ней у следствия также были вопросы по «курским» уголовным делам.

По версии правоохранительных органов, в 2023 году один из подрядчиков не выполнил условий договора о возведении оборонительных линий в приграничной зоне Курской области.

Однако Владимир Лукин не принял мер к возврату выплаченного аванса и распорядился заключить с компанией новый договор. В результате злоупотреблений должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) ущерб составил 173 млн руб. По делу о злоупотреблении под стражу был также заключен Игорь Грабин, бывший заместитель господина Лукина. Кроме того, расследуется уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК), связанном с завышением сметы строительства оборонительных сооружений на 800 млн руб. (всего на фортификационную систему из регионального бюджета было выделено 3,2 млрд руб.).

Как начиналось дело о махинациях при строительстве сооружений на границе с Украиной

Антикоррупционные расследования в регионе активизировались на фоне того, как врио губернатора Курской области был назначен депутат Госдумы Александр Хинштейн. Поскольку круг лиц, участвующих в уголовных делах, возбужденных в Иваново и Курске, может оказаться общим, расследования также могут соединить.

Николай Сергеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...