Курская оборона проявилась в Иваново

Как стало известно “Ъ”, на днях арестована Снежана Мартьянова, заместитель директора АО «Корпорация развития Курской области», сотрудники которого проходят по целому ряду уголовных дел, связанных с хищениями и злоупотреблениями при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Госпоже Мартьяновой пока инкриминируются другие махинации. По версии следствия, она причастна к хищениям при ремонте зданий в Ивановской области, откуда в Курск со своей командой и переехал также сейчас находящийся под стражей глава корпорации Владимир Лукин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ” в правоохранительных органах, Снежану Мартьянову задержали сотрудники УФСБ по Ивановской области, осуществляющие оперативное сопровождение расследования уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК) в региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов. Госпожу Мартьянову, последнее время проживавшую в Курске, доставили в Иваново, где по ходатайству следственной части регионального УМВД Фрунзенский райсуд арестовал ее до 19 февраля. В базе данных Ивановского областного суда нет информации об обжаловании судебного акта.

По версии следствия, Снежана Мартьянова выступала фактическим руководителем и бенефициаром ООО «Юридические услуги», которое было причастно к хищениям средств фонда.

При этом деятельность фонда курировал родной брат госпожи Мартьяновой — Владислав, возглавлявший департамент ЖКХ области. ООО его сестры выступало подрядчиком этой организации.

Интересно, что компании, к созданию которых причастен экс-глава фонда капремонта Ивановской области Денис Федоров, участвовали и в деятельности АО «Корпорация развития Курской области», получившего известность благодаря ряду расследований УМВД и СКР по Курской области махинаций при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Главой АО выступал Владимир Лукин, который с 2018 по 2020 год в правительстве Ивановской области координировал работу ЖКХ, а затем до переезда в Курск являлся советником губернатора региона. Снежана Мартьянова в корпорации отвечала за работу бухгалтерии, и к ней у следствия также были вопросы по «курским» уголовным делам.

По версии правоохранительных органов, в 2023 году один из подрядчиков не выполнил условий договора о возведении оборонительных линий в приграничной зоне Курской области.

Однако Владимир Лукин не принял мер к возврату выплаченного аванса и распорядился заключить с компанией новый договор. В результате злоупотреблений должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) ущерб составил 173 млн руб. По делу о злоупотреблении под стражу был также заключен Игорь Грабин, бывший заместитель господина Лукина. Кроме того, расследуется уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК), связанном с завышением сметы строительства оборонительных сооружений на 800 млн руб. (всего на фортификационную систему из регионального бюджета было выделено 3,2 млрд руб.).

Антикоррупционные расследования в регионе активизировались на фоне того, как врио губернатора Курской области был назначен депутат Госдумы Александр Хинштейн. Поскольку круг лиц, участвующих в уголовных делах, возбужденных в Иваново и Курске, может оказаться общим, расследования также могут соединить.

Николай Сергеев