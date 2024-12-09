Линию обороны не защитили от хищений

В Курске под стражу заключен бывший топ-менеджер Корпорации развития, финансировавшей строительство линий обороны на границе с Украиной. По версии МВД, в прошлом году на тот момент заместитель генерального директора госкомпании Игорь Грабин оплатил договор с подрядчиком на строительство линий обороны, которые возвела другая компания. Следствие считает, что таким образом бюджету был нанесен ущерб на сумму более 173 млн руб. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн считает, что коррупция на стройке линий обороны находится за гранью добра и зла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экскаватор роет противотанковый ров в Курской области, август 2024 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Экскаватор роет противотанковый ров в Курской области, август 2024 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В понедельник, 9 декабря Ленинский райсуд Курска по ходатайству регионального управления МВД заключил под стражу 34-летнего Игоря Грабина, который с февраля 2023 года по сентябрь 2024-го работал заместителем генерального директора государственного АО «Корпорация развития Курской области». В случае вступления решения в законную силу бывшему топ-менеджеру госкомпании предстоит пробыть в следственном изоляторе как минимум два месяца.

Следственное управление УМВД России по Курской области обвиняет Игоря Грабина в злоупотреблениях должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) при организации строительства фортификационных сооружений на границе с Украиной. Их возведение началось больше двух лет назад, работы финансировались через Корпорацию развития Курской области. В октябре 2022 года тогдашний губернатор Курской области Роман Старовойт отчитывался о завершении возведения двух линий обороны, заверяя подписчиков в соцсетях в готовности отразить любые атаки.

В августе этого года вооруженные силы Украины все же смогли прорвать госграницу и захватить несколько населенных пунктов региона. Бои в Курской области идут до сих пор.

В МВД официально не комментируют уголовное дело. Как рассказали в прокуратуре региона, следствие считает, что в 2023 году заместитель гендиректора Корпорации развития Курской области Игорь Грабин заключил договор и оплатил коммерческой организации работы по возведению на границе фортификационных сооружений, которые фактически были построены и оплачены другой строительной фирмой. В результате, по оценке МВД, это повлекло к необоснованной трате из бюджета более 173 млн руб.

В прокуратуре не раскрыли названия строительных компаний, фигурирующих в уголовном деле. По данным ведомства, ранее по факту их деятельности полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Как рассказывал “Ъ”, в его основу легли обстоятельства строительства линий обороны на участке в Глушковском районе, где работы вело ООО «КТК Сервис». Эта компания заключила в 2022 году контракт на строительство фортификационных сооружений примерно на 200 млн руб. Прокурорская проверка впоследствии показала, что работы не были выполнены в срок. Чиновники разорвали контракт, а суд признал «КТК Сервис» банкротом.

В октябре сотрудники МВД провели обыски по делу о хищениях на стройке фортификационных сооружений. Следственные мероприятия коснулись работавшей с «КТК Сервис» компании ООО «Сиэми», близкой к депутату облдумы Максиму Васильеву. Тогда он рассказал “Ъ”, что следствие справедливо заинтересовалось строительными работами на границе, однако виновных в их готовности следует искать не в коммерческих фирмах, которые выполнили свои обязательства в сложных условиях. По словам депутата, корпорация неэффективно расходовала бюджетные средства, что привело к параличу нескольких подрядчиков. Комментировать “Ъ” задержание бывшего сотрудника госкомпании Максим Васильев не смог, так как находится в зоне проведения специальной военной операции.

Адвокат Игоря Грабина Денис Шашков сказал “Ъ”, что обжалует решение о заключении под стражу, так как оно является незаконным. Защитник не стал раскрывать отношение своего доверителя к вине.

Господина Грабина арестовали через четыре дня после смены руководства Курской области. 5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о назначении врио главы региона Александра Хинштейна.

Предыдущий губернатор Алексей Смирнов покинул пост меньше чем через три месяца после избрания на пост. На первом совещании господин Хинштейн заявил, что инициирует проверки деятельности правительства региона со стороны прокуратуры и Счетной палаты. После ареста Игоря Грабина Александр Хинштейн пообещал оказать содействие правоохранительным органам, отметив, что коррупция при строительстве защитных сооружений находится «за гранью добра и зла».

Сергей Толмачев, Воронеж