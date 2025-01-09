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Коммерсантъ FM
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Взнос раздора

США отказались от финансирования Всемирного антидопингового агентства

Конфликт между США и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), возникший в прошлом году из-за громкого «дела китайских пловцов», обострился до предела. Американское правительство, один из крупнейших финансовых партнеров WADA, отказалось выплачивать ежегодный взнос в бюджет организации, а Американское антидопинговое агентство (USADA), настаивающее на повышении «прозрачности» и эффективности работы головной антидопинговой структуры, поддержало его решение. Теперь США лишатся представителей в руководящих органах WADA и, возможно, столкнутся с проблемами при организации топовых международных соревнований. А эта страна в ближайшие годы примет чемпионат мира по футболу и Олимпийские игры.

Фото: Agencja Gazeta / Grzegorz Celejewski / Reuters

Фото: Agencja Gazeta / Grzegorz Celejewski / Reuters

Американское антидопинговое агентство сообщило, что «полностью поддерживает» решение Национального управления по контролю за оборотом наркотиков (ONDCP) отказаться от выплаты взноса за 2024 год в бюджет Всемирного антидопингового агентства. Дедлайном для него являлось 31 декабря. USADA отметило, что «нынешние руководители WADA» «не оставили США выбора», поскольку так и не смогли удовлетворить «несколько справедливых требований». В список входят проведение независимого аудита деятельности агентства, а также достижение такого уровня «прозрачности», который нужен для «защиты спортсменов».

WADA подтвердило, что не получило транш в размере $3,625 млн к «назначенному крайнему сроку». Для организации, бюджет которой в 2025 году составит $57,5 млн, это довольно серьезный финансовый удар. Но еще более заметна его имиджевая составляющая. Бюджет WADA наполовину формируется как раз из правительственных взносов, а с момента основания структуры в 2000 году США были самым крупным и самым надежным ее партнером.

Отказ от выплаты взноса выглядит чрезвычайно решительным демаршем, похожим на попытку разорвать отношения с одним из ключевых элементов спортивного рынка.

Происхождение этого демарша понятно. Он стал продолжением острейшего конфликта, возникшего в прошлом году. В апреле ARD и The New York Times опубликовали резонансное расследование. Выяснилось, что 23 китайских пловца, принимавших участие в состоявшейся в 2021 году в Токио Олимпиаде, попались на применении запрещенного препарата триметазидин и избежали наказания. Среди них были и олимпийские чемпионы Чжан Юйфэй и Ван Шунь. 11 из этих пловцов выступили и на следующей Олимпиаде, которую минувшим летом принимал Париж. Причем само WADA не собиралось раскрывать информацию об инциденте.

В агентстве пояснили, что не стали наказывать китайских атлетов, поскольку не сумели опровергнуть версию китайской стороны о том, что триметазидин попал в организмы спортсменов случайно, а заражение якобы произошло через использование общей кухни в отеле.

Позиция WADA по китайскому скандалу вызвала крайне негативную реакцию в спортивном сообществе — в первую очередь в США.

Глава USADA Трэвис Тайгарт считал, что структура намеренно покрывает китайских спортсменов. Именно американская сторона инициировала независимое расследование ЧП, итоги которого оказались неоднозначными. Юрист Эрик Коттье, отвечавший за него, в своем докладе назвал странным молчание агентства в ситуации, когда под вопросом находятся «фундаментальные правила». Однако он признал, что в целом WADA действовало «автономно, независимо и профессионально», а решение не преследовать китайских спортсменов было обоснованным.

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Выводы Эрика Коттье USADA не устроили. Там полагали, что на большинство «важных вопросов» расследование не ответило и, наоборот, способствовало поддержанию «неопределенности». Американцы продолжили настаивать на проведении в WADA масштабных реформ.

В свежем заявлении USADA, посвященном удержанию формально добровольного взноса, подчеркивается, что оно «никак не повлияет» ни на реализацию антидопинговой политики в стране, ни на «право американских спортсменов соревноваться как в США, так и по всему миру».

Однако некоторые негативные последствия для воюющего с WADA государства у него наверняка будут. Например, головная антидопинговая структура уже предупредила, что в соответствии с уставом представители органов государственной власти из страны, не выплатившей взнос, не могут быть членам ее руководящих органов — совета учредителей и исполнительного комитета. То есть из исполкома WADA будет исключен возглавляющий ONDCP Рауль Гупта.

Однако еще большее значение имеет сам факт эскалации конфликта.

Дело в том, что WADA в ответ на американские претензии уже угрожало USADA лишением признания, подкрепив в конце 2024 года угрозу иском в швейцарский суд с обвинением агентства из США в клевете. А такая санкция предусматривает в том числе запрет на организацию на территории страны международных соревнований. США же достались наиболее масштабные среди всех, которые состоятся в ближайшие годы. Это чемпионат мира по футболу, который они в 2026 году примут совместно с Канадой и Мексикой, а также летняя Олимпиада 2028 года: ее хозяином выбран Лос-Анджелес.

Алексей Доспехов

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