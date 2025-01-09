Взнос раздора

Конфликт между США и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), возникший в прошлом году из-за громкого «дела китайских пловцов», обострился до предела. Американское правительство, один из крупнейших финансовых партнеров WADA, отказалось выплачивать ежегодный взнос в бюджет организации, а Американское антидопинговое агентство (USADA), настаивающее на повышении «прозрачности» и эффективности работы головной антидопинговой структуры, поддержало его решение. Теперь США лишатся представителей в руководящих органах WADA и, возможно, столкнутся с проблемами при организации топовых международных соревнований. А эта страна в ближайшие годы примет чемпионат мира по футболу и Олимпийские игры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Agencja Gazeta / Grzegorz Celejewski / Reuters Фото: Agencja Gazeta / Grzegorz Celejewski / Reuters

Американское антидопинговое агентство сообщило, что «полностью поддерживает» решение Национального управления по контролю за оборотом наркотиков (ONDCP) отказаться от выплаты взноса за 2024 год в бюджет Всемирного антидопингового агентства. Дедлайном для него являлось 31 декабря. USADA отметило, что «нынешние руководители WADA» «не оставили США выбора», поскольку так и не смогли удовлетворить «несколько справедливых требований». В список входят проведение независимого аудита деятельности агентства, а также достижение такого уровня «прозрачности», который нужен для «защиты спортсменов».

WADA подтвердило, что не получило транш в размере $3,625 млн к «назначенному крайнему сроку». Для организации, бюджет которой в 2025 году составит $57,5 млн, это довольно серьезный финансовый удар. Но еще более заметна его имиджевая составляющая. Бюджет WADA наполовину формируется как раз из правительственных взносов, а с момента основания структуры в 2000 году США были самым крупным и самым надежным ее партнером.

Отказ от выплаты взноса выглядит чрезвычайно решительным демаршем, похожим на попытку разорвать отношения с одним из ключевых элементов спортивного рынка.

Происхождение этого демарша понятно. Он стал продолжением острейшего конфликта, возникшего в прошлом году. В апреле ARD и The New York Times опубликовали резонансное расследование. Выяснилось, что 23 китайских пловца, принимавших участие в состоявшейся в 2021 году в Токио Олимпиаде, попались на применении запрещенного препарата триметазидин и избежали наказания. Среди них были и олимпийские чемпионы Чжан Юйфэй и Ван Шунь. 11 из этих пловцов выступили и на следующей Олимпиаде, которую минувшим летом принимал Париж. Причем само WADA не собиралось раскрывать информацию об инциденте.

В агентстве пояснили, что не стали наказывать китайских атлетов, поскольку не сумели опровергнуть версию китайской стороны о том, что триметазидин попал в организмы спортсменов случайно, а заражение якобы произошло через использование общей кухни в отеле.

Позиция WADA по китайскому скандалу вызвала крайне негативную реакцию в спортивном сообществе — в первую очередь в США.

Глава USADA Трэвис Тайгарт считал, что структура намеренно покрывает китайских спортсменов. Именно американская сторона инициировала независимое расследование ЧП, итоги которого оказались неоднозначными. Юрист Эрик Коттье, отвечавший за него, в своем докладе назвал странным молчание агентства в ситуации, когда под вопросом находятся «фундаментальные правила». Однако он признал, что в целом WADA действовало «автономно, независимо и профессионально», а решение не преследовать китайских спортсменов было обоснованным.

Выводы Эрика Коттье USADA не устроили. Там полагали, что на большинство «важных вопросов» расследование не ответило и, наоборот, способствовало поддержанию «неопределенности». Американцы продолжили настаивать на проведении в WADA масштабных реформ.

В свежем заявлении USADA, посвященном удержанию формально добровольного взноса, подчеркивается, что оно «никак не повлияет» ни на реализацию антидопинговой политики в стране, ни на «право американских спортсменов соревноваться как в США, так и по всему миру».

Однако некоторые негативные последствия для воюющего с WADA государства у него наверняка будут. Например, головная антидопинговая структура уже предупредила, что в соответствии с уставом представители органов государственной власти из страны, не выплатившей взнос, не могут быть членам ее руководящих органов — совета учредителей и исполнительного комитета. То есть из исполкома WADA будет исключен возглавляющий ONDCP Рауль Гупта.

Однако еще большее значение имеет сам факт эскалации конфликта.

Дело в том, что WADA в ответ на американские претензии уже угрожало USADA лишением признания, подкрепив в конце 2024 года угрозу иском в швейцарский суд с обвинением агентства из США в клевете. А такая санкция предусматривает в том числе запрет на организацию на территории страны международных соревнований. США же достались наиболее масштабные среди всех, которые состоятся в ближайшие годы. Это чемпионат мира по футболу, который они в 2026 году примут совместно с Канадой и Мексикой, а также летняя Олимпиада 2028 года: ее хозяином выбран Лос-Анджелес.

Алексей Доспехов