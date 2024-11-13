Для WADA настал день PIPEDA

Деятельность Всемирного антидопингового агентства (WADA) второй раз подряд за несколько месяцев стала предметом расследования. Относительно благополучно пережив скандал, связанный с громким «делом китайских пловцов», WADA теперь придется ответить на претензии со стороны офиса уполномоченного по защите персональных данных Канады. Организацию подозревают в нарушении соответствующего закона страны, в которой располагается ее штаб-квартира, в частности, в передаче информации «личного характера» спортивным федерациям и ее использовании при допуске атлетов на соревнования для «оценки соответствия половым признакам» «без их ведома и согласия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christinne Muschi / Reuters Фото: Christinne Muschi / Reuters

Офис уполномоченного по защите персональных данных Канады объявил, что инициировал расследование в отношении Всемирного антидопингового агентства по поводу «обращения с биологическими образцами, взятыми у спортсменов». Причиной открытия расследования названа поступившая уполномоченному Филиппу Дюфреню жалоба. Ее источники не называются. В жалобе идет речь о возможных нарушениях головной антидопинговой структурой, штаб-квартира которой располагается в Монреале, федерального закона Канады «О защите персональной информации и электронных документов», известному как PIPEDA.

Как следует из пресс-релиза офиса господина Дюфреня, авторы обращения предполагают, что WADA, вопреки требованиям PIPEDA, «раскрывало информацию личного характера спортивным федерациям» и что эта информация использовалась при допуске атлетов на соревнования для «оценки соответствия половым признакам» «без их ведома и согласия».

В комментарии The Globe and Mail представитель антидопингового агентства сказал, что оно «в курсе расследования» и «с нетерпением ждет возможности прояснить свою позицию в надлежащие сроки».

Специфика работы WADA уже однажды вызвала пристальный интерес канадского уполномоченного по защите персональных данных. Это произошло в 2016 году. Тогда хакерская группировка Fancy Bear, воспользовавшись аккаунтом Международного олимпийского комитета (МОК), сумела взломать систему ADAMS, с помощью которой WADA собирает данные о спортсменах, относящиеся, например, к истории их допинг-тестов и местонахождения. Появившаяся благодаря Fancy Bear публикация вызвала огромный резонанс прежде всего потому, что благодаря ей выяснилось, что целый ряд знаменитых спортсменов активно пользуются так называемыми терапевтическими исключениями (TUE), легально принимая запрещенные препараты, так как соответствующие медикаменты были прописаны им лечащими врачами как необходимые.

В списке оказались, например, американские звезды — гимнастка Симона Байлз, теннисистки Серена и Винус Уильямс.

Канадское ведомство в 2018 году отчиталось о проведении расследования в отношении WADA. Оно действительно выявило целый ряд нарушений, связанных с практикой обработки и хранения «чувствительной» информации агентством и с уязвимостью системы ADAMS. Однако офис по защите персональных данных ограничился серией рекомендаций в адрес WADA, от которого потребовали усилить меры по защите такого рода сведений.

Между тем утечки из базы данных продолжались. А наиболее свежая привела к чрезвычайно громкому скандалу. Он разразился в апреле этого года, после того как The New York Times и немецкий телеканал ARD сообщили о том, что 23 китайских пловца, принимавших участие в состоявшейся в 2021 году в Токио Олимпиаде, попались на применении запрещенного препарата триметазидина и избежали наказания. Среди них были и олимпийские чемпионы Чжан Юйфэй и Ван Шунь. 11 из этих пловцов выступили и на следующей Олимпиаде, которую летом текущего года принимал Париж. Причем WADA не собиралось раскрывать информацию об инциденте. В агентстве пояснили, что не стали наказывать атлетов, поскольку не сумели опровергнуть версию китайской стороны о том, что триметазидин попал в организмы спортсменов случайно, а заражение якобы произошло через использование общей кухни в отеле.

Позиция WADA по китайскому скандалу вызвала крайне негативную реакцию в спортивном сообществе — в первую очередь в США.

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт обвинил структуру в том, что она намеренно покрывает китайских спортсменов, полагая, что из-за этого «ее авторитет рушится на глазах». USADA настояло на проведении независимого расследования ЧП.

Его итоги, впрочем, оказались относительно благоприятными для WADA. Юрист Эрик Коттье, отвечавший за расследование, в своем докладе назвал странным молчание агентства в ситуации, когда под вопросом находятся «фундаментальные правила». Однако при этом он утверждал, что в целом WADA действовало «автономно, независимо и профессионально», а решение не преследовать китайских спортсменов было обоснованным.

Алексей Доспехов