Из дела китайских пловцов выплыл иск

Конфликт между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Антидопинговым агентством США (USADA), который возник в этом году из-за громкого дела китайских пловцов, кажется, переживает стадию эскалации. WADA подало к американской структуре иск в швейцарский суд, обвиняя ответчика в клевете. А USADA вместе с еще почти двумя десятками национальных антидопинговых агентств обратилось к головной организации с письмом, в котором содержится требование объяснить ее политику, вызывающую в последнее время много вопросов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Китайские пловцы на Олимпиаде в Токио 2021 года

Фото: Marko Djurica / Reuters Китайские пловцы на Олимпиаде в Токио 2021 года

Фото: Marko Djurica / Reuters

О новом витке конфликта, в центре которого находится Всемирное антидопинговое агентство, рассказали немецкий телеканал ARD и его сайт Sportschau. Они сообщили, что WADA обратилось в швейцарский суд с иском к Американскому антидопинговому агентству. Его обвиняют в клевете.

Иск напрямую связан с одним из самых громких спортивных скандалов нынешнего года. Он разразился в апреле, когда ARD и The New York Times опубликовали резонансное расследование.

Выяснилось, что 23 китайских пловца, принимавших участие в состоявшейся в 2021 году в Токио Олимпиаде, попались на применении запрещенного препарата триметазидин и избежали наказания. Среди них были и олимпийские чемпионы Чжан Юйфэй и Ван Шунь.

Одиннадцать из этих пловцов выступили и на следующей Олимпиаде, которую летом текущего года принимал Париж. Причем само WADA не собиралось раскрывать информацию об инциденте. В агентстве пояснили, что не стали наказывать атлетов, поскольку не сумели опровергнуть версию китайской стороны о том, что триметазидин попал в организмы спортсменов случайно, а заражение якобы произошло через использование общей кухни в отеле.

Позиция WADA по китайскому скандалу вызвала крайне негативную реакцию в спортивном сообществе — в первую очередь в США. Глава USADA Трэвис Тайгарт заявил, что структура намеренно покрывает китайских спортсменов, полагая, что из-за этого «ее авторитет рушится на глазах». Кроме того, господин Тайгарт говорил, что деятельность WADA основана на «страхе и запугивании».

Именно USADA настояло на проведении независимого расследования ЧП, итоги которого оказались неоднозначными. Юрист Эрик Коттье, отвечавший за него, в своем сентябрьском докладе назвал странным молчание агентства в ситуации, когда под вопросом находятся «фундаментальные правила». Однако при этом он утверждал, что в целом WADA действовало «автономно, независимо и профессионально», а решение не преследовать китайских спортсменов было обоснованным.

Выводы Эрика Коттье USADA не устроили. Там полагали, что на большинство «важных вопросов» расследование не ответило и, наоборот, способствовало поддержанию «неопределенности».

Между тем конфликт, спровоцированный делом китайских пловцов, не сошел на нет. Еще до публикации доклада Эрика Коттье WADA угрожало USADA его проверкой и возможным лишением так называемого статуса соответствия.

Это очень серьезная санкция. Страна, национальное антидопинговое агентство которой столкнулось с ней, например, теряет право проводить крупные международные соревнования. Таким образом, США теоретически могли лишиться двух будущих Олимпиад — летней 2028 года и зимней 2034-го: их хозяевами были выбраны Лос-Анджелес и Солт-Лейк-Сити.

В материале ARD между тем утверждается, что свежий иск WADA — это не что иное, как ответная реакция на «давление», которое уже приобретает угрожающие масштабы. Его проявлением стало письмо, отправленное в головную антидопинговую организацию 18 национальными агентствами. Среди них несколько представляют государства, играющие ведущую роль в мировом спорте: помимо США это в том числе Германия, Франция и Япония. В письме от WADA требуют как раз ответить на вопросы по поводу его политики, фактически приглашая к переговорам.

Однако, если верить материалу в немецком издании, адресат послания к ним не совсем готов. Авторы письма рассказали ARD, что WADA может обсудить положение дел с руководителями национальных агентств, но лишь при том условии, что «за столом не будет USADA», организовавшего «кампанию по дискредитации» партнера. При этом в США уровень недовольства Всемирным антидопинговым агентством вот-вот достигнет высшей точки. Об этом свидетельствует, допустим, задержка с выплатой этой страной своего ежегодного взноса в бюджет WADA в размере $3,6 млн. А адвокат Билл Бок, сотрудничающий с USADA, предупредил, что отношение к нему со стороны Америки может стать еще хуже после вступления в должность президента Дональда Трампа, у которого «очень ясная точка зрения насчет международных организаций, которые финансируются США, но поступают с ними несправедливо».

Алексей Доспехов