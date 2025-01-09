53 свердловских муниципалитета стали муниципальными округами с 1 января

В Свердловской области с 1 января 2025 года 53 городских округа, муниципальных образования и город Нижний Тагил получили статус муниципального округа, следует из документов на официальном портале опубликования правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Изменения связаны с требованиями федерального законодательства, согласно которым городским округом может считаться только территория, где не менее двух третей населения проживают в городских населенных пунктах, а плотность населения в пять раз превышает среднюю по стране. Те городские округа, которые не соответствуют этим требованиям, должны быть переведены в статус муниципального округа. Помимо этого, муниципальным округом считаются несколько населенных пунктов, которые объединены общей территорией и при этом не являются самостоятельным муниципальным образованием.

Статус муниципального округа получил город Нижний Тагил, при этом сохранив и статус города. В муниципальные округа переименованы 47 городских округов, в том числе Березовский, Богданович, Горноуральский, Верхотурский, Краснотурьинск, Среднеуральск. Также статус муниципального округа приобрели следующие муниципальные образования:

Красноуфимский округ

город Алапаевск

Алапаевское

Махневское

Ирбитское

15 городских округов сохранили свой статус, поскольку соответствовали требованиям федерального законодательства.

Напомним, документ об этих изменениях был подписан губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым 26 марта. Согласно нему, у муниципальных округов было три месяца на то, чтобы изменить свой устав в соответствии с обновленным законодательством, однако в думе Ревды произошел конфликт из-за отказа депутатов от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» и КПРФ поддерживать решение об изменении устава и блокировке его принятия через недостижение кворума.

В результате по требованию представителей оппозиционных партий в отставку ушел председатель думы Андрей Мокрецов, избранный от партии «Единая Россия». Новым спикером стал представитель партии «Справедливая Россия» Вениамин Таров. Изменения в устав были приняты 27 ноября.

Анна Капустина