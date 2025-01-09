53 свердловских муниципалитета стали муниципальными округами с 1 января
В Свердловской области с 1 января 2025 года 53 городских округа, муниципальных образования и город Нижний Тагил получили статус муниципального округа, следует из документов на официальном портале опубликования правовой информации региона.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Изменения связаны с требованиями федерального законодательства, согласно которым городским округом может считаться только территория, где не менее двух третей населения проживают в городских населенных пунктах, а плотность населения в пять раз превышает среднюю по стране. Те городские округа, которые не соответствуют этим требованиям, должны быть переведены в статус муниципального округа. Помимо этого, муниципальным округом считаются несколько населенных пунктов, которые объединены общей территорией и при этом не являются самостоятельным муниципальным образованием.
Статус муниципального округа получил город Нижний Тагил, при этом сохранив и статус города. В муниципальные округа переименованы 47 городских округов, в том числе Березовский, Богданович, Горноуральский, Верхотурский, Краснотурьинск, Среднеуральск. Также статус муниципального округа приобрели следующие муниципальные образования:
- Красноуфимский округ
- город Алапаевск
- Алапаевское
- Махневское
- Ирбитское
15 городских округов сохранили свой статус, поскольку соответствовали требованиям федерального законодательства.
Напомним, документ об этих изменениях был подписан губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым 26 марта. Согласно нему, у муниципальных округов было три месяца на то, чтобы изменить свой устав в соответствии с обновленным законодательством, однако в думе Ревды произошел конфликт из-за отказа депутатов от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» и КПРФ поддерживать решение об изменении устава и блокировке его принятия через недостижение кворума.
В результате по требованию представителей оппозиционных партий в отставку ушел председатель думы Андрей Мокрецов, избранный от партии «Единая Россия». Новым спикером стал представитель партии «Справедливая Россия» Вениамин Таров. Изменения в устав были приняты 27 ноября.