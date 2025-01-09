Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В 2024 году Крым посетили 6 млн туристов

В прошлом году в Крыму отдохнули чуть более 6 млн туристов, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Это на 16% больше, чем в 2023-м (5,2 млн туристов).

Предыдущая фотография
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 2

Сергей Аксенов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам главы региона, наиболее популярным направлением у отдыхающих стал Южный берег Крыма. Больше всего туристов добирались на полуостров через Крымский мост на автобусах и автомобилях (63%), а также на поездах (26%). Остальные использовали путь через новые регионы.

«Достойный результат, учитывая логистические ограничения, в условиях которых работает туристическая отрасль республики»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале.

В 2025 году власти Крыма ожидают роста турпотока на полуостров на 20%.

По итогам прошлого года общее число гостиничных бронирований в российских отелях выросло на 17,6% по сопоставимым объектам, подсчитали для «Ъ» в Travelline (система управления бронированиями). В OneTwoTrip заявили, что внутренние направления в 2024 году сформировали 75% гостиничных заказов. Туроператоры с начала года фиксировали увеличение интереса к Крыму.

Подробности — в публикации «Ъ» «Туристы разъехались по регионам».

Александр Дремлюгин, Симферополь

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...