В 2024 году Крым посетили 6 млн туристов

В прошлом году в Крыму отдохнули чуть более 6 млн туристов, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Это на 16% больше, чем в 2023-м (5,2 млн туристов).

По словам главы региона, наиболее популярным направлением у отдыхающих стал Южный берег Крыма. Больше всего туристов добирались на полуостров через Крымский мост на автобусах и автомобилях (63%), а также на поездах (26%). Остальные использовали путь через новые регионы.

«Достойный результат, учитывая логистические ограничения, в условиях которых работает туристическая отрасль республики»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале.

В 2025 году власти Крыма ожидают роста турпотока на полуостров на 20%.

По итогам прошлого года общее число гостиничных бронирований в российских отелях выросло на 17,6% по сопоставимым объектам, подсчитали для «Ъ» в Travelline (система управления бронированиями). В OneTwoTrip заявили, что внутренние направления в 2024 году сформировали 75% гостиничных заказов. Туроператоры с начала года фиксировали увеличение интереса к Крыму.

Подробности — в публикации «Ъ» «Туристы разъехались по регионам».

Александр Дремлюгин, Симферополь